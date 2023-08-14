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曾文生：救台電營運 有秩序調電價

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部政務次長、台電董事長曾文生昨日表示，對於台電面臨巨額虧損，一方面要靠政府挹注，二方面是有秩序調整電價。他證實，明年台電將增資一千億元；政府不會讓台電倒，會穩住台電營運，在能源轉型扮演關鍵角色。

曾文生昨日出席彰濱工業區舉行「台電離岸風力發電運維中心動工祈福典禮」時，接受本報記者採訪時作上述表示。台電去年虧損二六七五億元，今年虧損預計可壓至二千億之內，他估計，如果國際能源價格不要再飆高，甚至能夠疲軟，台電明年就可少虧一點，虧損收歛。

經濟部將在九月召開電價費率審議會，決定今年十月以後電價；但行政院長陳建仁已先一步宣布，十月不會調整電價。曾文生表示，站在台電的角色，還是會將發電成本造成電價調幅送到審議會，要向委員們報告，最後由委員決定。

外界解讀，台電只會報告燃料價格對電價影響，以及足額反映後電價調幅，但不會提出電價調整建議規畫，最後電價費率審議會決議，持續觀察國際燃料價格走勢，先暫不調漲電價。

曾文生分析，因俄烏戰爭國際燃料價格大漲是造成台電嚴重虧損的主因，全世界電力公司也都出現同樣虧損；要解決巨幅虧損，有二個方法，一是在穩定物價及為避免衝擊經濟成長，電價將採有秩序調整。二是政府挹注，包括撥補及增資。台灣就是綜合採行這些方法。

他表示，近二年來台電在穩定民生物價扮演消波塊角色，而且能源轉型進入關鍵階段，台電扮演更關鍵角色，台電持續進行能源建設與投資，行政院對於穩定台電長期財務，一定會充分給予協助。他證實，台電明年再增資一千億元，資本額由目前四千八百億元擴大到五千八百億元，一直是台灣資本額最大一家公司。

他特別提及有秩序電價調整，將用一段時間去調整電價。他表示，台電在供電穩定下，電價調整會考慮國際競爭力，避免對經濟發展造成太大影響，以及必須兼顧弱勢族群用電，導入公正轉型等等，再去做適度調整。

他表示，台電也會同步積極開源，盤點一些在都會區的土地進行合作開發，但他坦言，土地開發規模不大，對台電財務改善有限。此外，台電發行五百億元特別股案還會再繼續協商，提供公股行庫較好條件。

台電 電價

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