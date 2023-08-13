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經濟部率團赴APEC能源部長會議　分享台灣淨零轉型成果

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

經濟部王美花率團參加於8月15至16日在美國西雅圖召開的APEC第13屆能源部長會議（13th APEC Energy Ministers’ Meeting, EMM13），分享台灣能源部門朝潔淨、永續、公正和具包容性淨零轉型發展之成果。

經濟部表示，本年度APEC能源部長會議，繼2015年第12屆會議舉辦後，睽違8年再次召開，由美國主辦，主題為「為各方創造具韌性且永續的未來」，提升能源安全、加速潔淨能源轉型進程，同時確保區域永續及包容性經濟成長，保護受影響的弱勢族群，將會是能源部門的討論重點。

經濟部表示，此次能源部長會議聚焦「電力部門無碳化」、「加速甲烷減排」及「支持公正能源轉型」三項議題，王美花將在會中展現台灣在2050年淨零碳排目標下，擴大再生能源推廣、發展無碳電力，以及強化公私協力，打造具公正性與包容性轉型機制的政策成果，期盼與區域內會員體共同為APEC綠色成長、永續發展和淨零轉型未來做出貢獻。

經濟部表示，王美花規劃在「公正能源轉型」議程中發言強調，我國提出「2050年淨零排放路徑」已將「公正轉型」列為關鍵戰略之一，展現在邁向淨零轉型過程中，必須照顧相對弱勢之利害關係人。

經濟部指出，除了對此次主辦方美國提出的公正能源轉型倡議及能源目標表示支持，王美花也將呼籲APEC會員體持續尋求良善的能源治理，促使區域能源治理制度與機制更具包容性，降低不公正轉型問題，讓與會代表了解台灣在APEC區域能源部門永續及包容性成長的努力。

經濟部也說，王美花除了參與APEC能源部長大會外，亦受邀參加於8月14日由我駐西雅圖台北經濟文化辦事處及美國國家亞洲研究局共同主辦的「台美供應鏈及經貿合作論壇」，並發表專題演講，期待藉由此次赴美期間，可爭取更多的台美雙邊合作機會。

APEC 經濟部 王美花

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