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賴清德率團出訪巴拉圭 登機前發表談話他說了這些

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

副總統賴清德今（12）日下午啟程前往巴拉圭共和國出席總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，在登機前發表談話。賴副總統說明此行將代表我國政府與人民表達對巴拉圭共和國的祝福及對兩國邦誼的重視，並進一步拓展雙方合作，他也會與世界各國領袖展開自信的交流，讓國際社會了解臺灣是堅持民主、自由及人權的國家。

賴副總統致詞時表示，今天他將以蔡總統特使的身分，前往與我國有66年邦誼的南美洲邦交國巴拉圭共和國，參加新任總統貝尼亞及副總統亞利安納（Pedro Alliana）的就職典禮，傳達台灣人民衷心的祝福。

賴副總統指出，這是他擔任副總統後，第三次正式出訪，也是疫情過後第一次出訪。他深感榮幸，也深覺責任重大。蔡總統特別期許代表團能夠完成「深化台巴邦誼」及「拓展台巴兩國合作」兩大目標，以促進兩國繁榮發展。

賴副總統說，此次出訪巴拉圭，他將代表蔡總統參加貝尼亞總統就職典禮，表達台灣對台巴兩國邦誼的重視。此外，他也會參加包括宗教祈福儀式、貝尼亞總統伉儷午宴，及亞松森建城486週年慶祝活動，並會晤現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）及新任總統貝尼亞，以增進兩國邦誼。

賴副總統還提到，台巴兩國數十年來有許多合作計畫，不僅成果豐碩，也深受巴國各界肯定。此次他也會率領代表團與新任貝尼亞政府交換意見，尤其貝尼亞總統希望能透過教育、醫療及就業來打擊貧窮，這部分台灣有許多經驗，我們也樂於分享，未來一起合作。

賴副總統表示，他將透過這次出訪，與世界各國領袖展開自信的交流，也會與理念相近的國家代表團會晤，讓國際社會了解台灣是堅持民主、自由及人權的國家，並積極參與國際事務，為維護印太和平做出種種努力。

賴副總統指出，他也會代表蔡總統宣慰海外僑胞，感謝僑胞、台商及駐外人員人身處他國異鄉，但心繫台灣，為台灣外交所做的各項努力與工作。此外，賴副總統也提到，代表團即將啟程前往巴拉圭共和國，並將過境美國，代表團會把台灣人民對巴拉圭共和國的祝福，穩穩地、誠懇地送給巴拉圭新任總統貝尼亞以及全國人民。

今天包括外交部長吳釗燮、使節團團長暨聖文森及格瑞納丁大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）、巴拉圭共和國臨時代辦彬文勇（Carlos Vidal Pintos）等均到場送機。

巴拉圭 人權

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