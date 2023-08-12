薪資總額23年沒調！高市民代助理成立工會爭權益

民代助理工作幾乎24小時待命，公費助理總額卻長達23年未調整，高雄市民代助理職業工會昨晚在市議會成立，不分黨派約5、60人加入，並選出朱洎鈜為首任理事長，朱表示，民代助理長年未調薪資，也無加班費，他們隨民代替民眾爭權益，自己的權益卻沒能顧到，工會成立後，盼能建立穩建發展的制度。

高雄市民代助理職業工會11日晚間舉辦成立大會，首任理事長由議員簡煥宗的助理朱洎鋐出任，另選出理事黃永睿、林力宏、陶柏勳、鄭伊婷、夏雯妮、黃孟輝、郭原甫、邱裴琳；監事會召集人劉佳融；監事許郁捷、陳幸敏。

朱洎鋐畢業於清華大學經濟系，現年25歲，去年2月起擔任議員助理，他表示，這次民代助理工會成立，除通過會議章程，更重要的是將向部會爭取相關權益。目前據中央規範，每位直轄議員公會助理費用總額為24萬，自2000年到現在沒調整過，20多年來，一般民眾基本工資已調整達52%，民代助理的薪資幾乎原地踏步，即使調薪，也極微幅。

朱洎鋐表示，助理工作繁重，像颱風天，深夜也需留意服務案件，幾乎全天候待命，起薪約2.8萬，最高約3萬到3.2萬，平時助理任隨民代替民眾爭權益，自己的權益卻被忽視，不只薪資沒調，也無加班費。

高市議會目前有65名議員，每人最多可聘雇6員助理，但薪資不一，朱自鋐表示，助理職業工會成立後，盼穩健發展出比較健全的制度，他們也會仿照立法院國會助理工會規畫相關課程，精進大家的專業能力。