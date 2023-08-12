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碳費收太少、碳抵換太多 國際碳權恐難過關

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
看好碳權交易市場發展，新加坡今年6月成立新的碳交易所CIX，並開始進行交易。 路透
看好碳權交易市場發展，新加坡今年6月成立新的碳交易所CIX，並開始進行交易。 路透

碳交所九月和Gold Standard簽署合作備忘錄（ＭＯＵ）後，即將引進該平台旗下碳權商品，但即使簽署ＭＯＵ，也不代表其全部商品在台灣就通行無阻。碳交所內部評估，倘若碳費收太少，或是碳權可抵碳費的額度過多，這些都有疑似「漂綠」的嫌疑，都不符合優質碳權商品的重要條件，在上架碳權商品，這類的碳權商品就會被淘汰。

相關人士透露，正因如此，所以明年環保署公布的碳費標準，以及碳權可抵碳費的幅度，也必須參照多數國家的標準。

倘若以新加坡為例，新加坡在二○三○年的綠色發展藍圖，已明訂需要繳稅的企業，購買國際碳權的額度，最多僅能抵銷其約百分之五排放量。

但倘若碳費採取高標準，或碳權可抵排放量的額度嚴格，雖可以加速淨零碳排政策的執行，但也將使台灣許多製造業受到相當大的衝擊，因此業界也預期，未來經濟部與環保署，將展開一場拉鋸戰。

對於碳權與碳費這兩個經常令人混淆的名詞，專家說明，碳費是依照企業的排放量，倘若超過某一上限，超過的碳排，就會以此為基準，來計算所需要繳的碳費；至於碳權，則是超過這個上限的話，可以用來抵減碳排量的額度。

碳交所目前希望能汲取國際經驗的部分，在於如何讓台灣即將推動的「自願抵減」制度，能順利和國際接軌。知情人士指出，依照碳交所的規畫，除了上架國外碳權商品，來供企業購買抵減碳排量之外，碳交所最希望的仍是建立國內的自願抵減制度。

對於自願抵減制度建立所能發揮的功效，業界專家指出，就是國內的業者透過生產技術改量，或專業的種樹造林產生碳匯等方式，來發揮實際減碳效果。

這類業者可以此出售碳權，或透過減碳量來抵減碳費，對台灣的碳權交易不僅更能「自給自足」，而且可實際發揮對業者的減碳鼓勵，但問題在於，現在歐盟碳邊境調整機制（ＣＢＡＭ）尚未承認自願抵減的碳權，因此，該如何和國際接軌，現在也成為政府及業界重視的課題。

減碳 新加坡 環保署

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