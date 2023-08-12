台星碳權交流 聚焦2議題

台灣碳交所日前成立，後續的碳權商機已吸引國際市場矚目，據知情人士透露，繼碳交所董事長林修銘宣布九月將和國際知名的Gold Standard簽署合作備忘錄（ＭＯＵ）引進國際碳權商品，新加坡碳權交易平台MVGX VCM已在本周二低調訪台、拜會行政院，並對於未來合作的可行性提出簡報，引起業界高度矚目。

新加坡二○二一年推出碳權交易平台，比台灣早兩年，目前有兩大碳權交易平台，其中一家ＣＩＸ平台由淡馬錫控股公司主導，此次來訪政院的，是另一家碳權交易平台MVGX VCM。

知情人士指出，相較台灣有上百家碳排大企業，亟須解決碳排問題，「新加坡反而相反！」金融圈人士指出，新加坡主要是以金融貿易為主的國際中心，並沒有製造業，因此其國內企業需要動用到碳權減碳的量非常少。據新加坡向相關部會提出的數據，其有減碳排問題的企業僅五十多家而已，因此新加坡不會是碳權的需求者，反而是新加坡本身的條件，一方面作為交易中心，另一方面也可作為碳權產品供應者，因此這回MVGX VCM來台在政院這場簡報中，表達其可作為碳權供應者的意願，此外也包括可提供辨識碳權品質好壞的相關技術。

知情人士透露，在台灣成立碳交所後，政院方面對台灣的碳權交易制度如何跟國際接軌，以及認證碳權品質的技術非常重視。因此這回MVGX VCM訪問台灣，不僅拜會政院，且這場針對雙方未來發展合作關係的簡報，政院也安排高規格陣容聽取簡報，包括政院發言人、也是目前碳權交易跨部會協商的政院重要主事者林子倫、證交所兼任碳交所董事長林修銘，環保署、金管會、國發會、經濟部等各部會官員參與該場會議。

相關人士透露，該場會議聚焦兩大議題，一是碳權品質優劣的辨識，另一個重點，則是台灣的碳權制度未來如何跟國際接軌。

至於未來台灣和國際間的碳權交易所合作的空間有多大？相關人士認為，要看台灣未來的胃納量有多大，因為碳交所的成立要能避免讓企業「漂綠」的質疑，最重要的前提就是企業能用碳權抵減碳費的量不能太多，大部分仍須靠自己努力減碳。