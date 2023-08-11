捷流財報／上半年每股純益4.23元 獲利為同期次高

閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布第2季合併財報，合併稅後純益1.00億元，每股稅後純益2.33元；累計上半年合併稅後純益1.82億元，每股稅後純益4.23元，第2季及上半年獲利齊創歷年同期次高。

捷流自結7月合併營收2.31億元，受到客戶拉貨排程短期調整影響，月減5.1%、年減5.9%。累計前七月合併營收16.22億元，較去年同期成長3.4%，續創歷年同期新高。

捷流第2季合併營收7.27億元，季增9.5%、年增5.2%，受惠中國大陸區域銷售保持暢旺，加上策略性大型訂單出貨認列，影響產品銷售組合，使得第2季整體毛利率為29%。

但捷流致力進行良好費用管控，以及新台幣匯率貶值等業外收益挹注，第2季營業利益率仍保持17%，與第1季的16%表現持穩；稅後淨利1.00億元、每股稅後純益2.33元，分別季增22.3%、22.6%，並為歷年同期次高。

捷流為國內唯一擁有鑄造廠至工業閥門生產的垂直整合優勢，挹注第2季成功開拓新客戶、新訂單業務，包括打入亞洲區最大電子暨雲端數據中心品牌商擴建案，以及台灣與東南亞地區電廠案等。

捷流表示，由於工業閥門使用效能關乎客戶生產良率、減少資源消耗，以及避免工安意外影響營運重大損失等風險，一旦打入供應鏈就不易更換，有助於創造公司整體營運良好表現。

展望第3季，捷流持審慎樂觀看法，同時持續看好台灣、中國大陸地區訂單需求，主要客戶拉貨動能穩定向上，集團也積極擴大整體業務接單能力，並積極投入工業閥門產品升級改良研發，有助於推升集團良好接單動能。

此外，捷流也積極佈局國際重要專利認證，以及優化台灣土城一、二廠自動化生產，並為接軌國際減碳、綠色供應鏈趨勢，已著手進行溫室氣體盤查、碳足跡，推動企業永續政策。