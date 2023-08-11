我國出進口亞洲最差？ 經濟部回應了
財政部8日公布7月出口387.3億美元，是九個月以來最高，年減10.4%，但為連11黑，今（11）日有媒體報載我國出進口亞洲最差，對此，經濟部晚間回應表示，相較於主要國家我出口並非落後。
經濟部指出，用相同的時間區間來進行主要國家比較（部分國家數據公布較我國落後），台灣今年上半年出口金額較2019年上半年成長28.6%，與美國的21.9%、新加坡21.7%、韓國13.3%、香港5.1%、日本1.0%等主要出口國家/地區高，顯示我出口表現並非落後。
經濟部也提到，台灣擁有完整產業聚落、與亞洲地區緊密的分工，以及疫情期間的遠距、零接觸商機帶動下，出口成長快速，2016年到2022年，出口超過七成的大幅成長。而觀察今年1至7月出口金額2,408億美元，亦仍較疫情前2019年1至7月的1,853億美元高，成長近30%。
此外，經濟部表示，全球供應鏈的移轉也為我國帶來新的出口商機，國際品牌商考量供應鏈的韌性與安全，加速全球供應鏈移轉以去風險化，而將生產基地逐漸撤出中國大陸，使我國對中國大陸出口減少。另外在新南向政策的推動下，2022年我對新南向出口金額達968.7億美元，創下新高，相較2016年成長63.5%，而今年1至7月對泰國出口成長25.5%，對印度成長11.5%，亦印證供應鏈移轉帶來的成效。
經濟部強調，將持續推動產業升級加強出口，除加強產業及中小企業升級轉型措施，提升業者數位行銷能力及低碳轉型外，為提振出口動能，貿易局下半年將舉辦超過120項國內外活動，協助業者爭取新客戶下單。
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