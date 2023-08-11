陳建仁：網路平台投資廣告均即時下架 無違法裁罰問題

有關政府打詐行動，行政院長陳建仁今（11）日指出，打詐都如同防疫一樣，需要各界大家一起來共同協助，我們最近對於這一些網路平台，有關於投資詐騙的廣告，都在規定時間內適時地下架，未來也會持續把打詐工作做好。

因應詐騙集團猖獗，行政院在日前不僅修法推動「打詐五法」，更成立打詐專責辦公室，不料近日就有外界質疑，政府大動作宣示要打詐，但對於平台業者的裁罰數卻是0，但政府卻禁止抖音，是否代表打詐也有意識形態？

對此，陳建仁表示，打詐都如同防疫一樣，需要各界大家一起來共同協助，最近對於這一些網路平台，有關於投資詐騙的廣告，都在規定時間內適時地下架，既然都沒有違反規定，當然也就沒有裁罰的問題，未來會繼續來跟網路平台的業者，大家一起合作，繼續把打詐的工作做得更好。至於政府禁止政府機關使用特定的APP，這是為了治安的關係，和打詐一點都沒有相干，所以不可以混為一談。