快訊

野火滅村超過千人失蹤：百年前的夏威夷王國首都已成廢墟

影／藝人馬國畢酒駕被逮畫面曝光！「我犯了低級錯誤」鞠躬道歉送北檢

台女港鐵當眾「換衣服」還PO爆乳影片 當地人讚：香港歡迎妳

陳建仁：網路平台投資廣告均即時下架 無違法裁罰問題

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關政府打詐行動，行政院長陳建仁今（11）日指出，打詐都如同防疫一樣，需要各界大家一起來共同協助，我們最近對於這一些網路平台，有關於投資詐騙的廣告，都在規定時間內適時地下架，未來也會持續把打詐工作做好。

因應詐騙集團猖獗，行政院在日前不僅修法推動「打詐五法」，更成立打詐專責辦公室，不料近日就有外界質疑，政府大動作宣示要打詐，但對於平台業者的裁罰數卻是0，但政府卻禁止抖音，是否代表打詐也有意識形態？

對此，陳建仁表示，打詐都如同防疫一樣，需要各界大家一起來共同協助，最近對於這一些網路平台，有關於投資詐騙的廣告，都在規定時間內適時地下架，既然都沒有違反規定，當然也就沒有裁罰的問題，未來會繼續來跟網路平台的業者，大家一起合作，繼續把打詐的工作做得更好。至於政府禁止政府機關使用特定的APP，這是為了治安的關係，和打詐一點都沒有相干，所以不可以混為一談。

詐騙集團 廣告

延伸閱讀

暗諷南投防災不力挨轟 陳建仁：成立災後復原重建專案小組

打詐遭疑網路平台開罰掛零 陳建仁：時間內下架無違規

前瞻補助被質疑看顏色 陳建仁：讓資源少縣市得到協助

陸方尚未開放團客來台觀光 陳揆：尚未收到善意回應

相關新聞

GDP保2無望 邱臣遠：錯誤政策 疫後問題浮現

主計總處下修台灣全年經濟成長率至1.95%，保二恐無望，更有媒體點出，台灣出口在亞洲敬陪末座。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠...

漢翔第1,000架龐巴迪機尾交付 總統蔡英文：打造台灣航太鏈

漢翔公司昨（10）日舉辦「龐巴迪Challenger系列商務客機機尾段第1,000架交機典禮」，蔡英文總統致詞時表示，是...

陳建仁：網路平台投資廣告均即時下架 無違法裁罰問題

有關政府打詐行動，行政院長陳建仁今（11）日指出，打詐都如同防疫一樣，需要各界大家一起來共同協助，我們最近對於這一些網路...

統一併購南韓廠代替投資設廠大有斬獲 成亞洲大平台關鍵

食品龍頭統一企業2019年併購南韓食品企業熊津，是台商併購南韓企業的首例，不但在當地市場已經占有一席之地，甚至連外銷通路都鋪設完成，相較於東南亞設廠後的掙扎，以併購代替投資設廠成為未來拓展新版圖的途徑。

上半年實質總薪資 近七年首見衰退

主計總處昨日發布六月受雇員工人數及薪資狀況，今年上半年（一至六月）全體受雇員工經常性薪資平均為四萬五千三百五十七元，較上...

缺陸客加持 600萬國際旅客難達標

疫後國門開放，交通部觀光局訂出年底迎600萬人次國際觀光客目標，其中100萬為陸客，不過今年截至8月3日止，僅326萬人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦