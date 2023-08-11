多事之秋激盪的精選收益複合債機會

惠譽信評機構於8/1調降美國3A最高主權信評至AA+，預警未來三年財政將惡化。接著，美國財政部8/2宣佈第三季將淨借款1兆美元高於先前預估，引發美國十年期公債殖利率於8/4盤中突破4.2%。所幸在公佈七月非農就業人口僅增加18.7萬低於預期，且有買盤回流，殖利率回降收在4.03%，公債市場領先反彈。

儘管八月以來美國公債殖利率驟升壓抑主要債市拉回，然而若回溯前次2022/10/20美國十年期公債殖利率收盤達4.23%以來表現，各類債市指數由高品質防禦型至高殖利率型普遍有4%~10%的報酬率，顯示儘管殖利率升回到原先高檔區，債息收入已對總報酬率佔有極大貢獻程度。

富蘭克林證券投顧表示，美國於2011年8月主權債信遭標準普爾調降時也曾引發市場恐慌，然而當時資金反而轉向美國公債或高評級債做避險。而今惠譽信評相同之舉，剛好伴隨美國財政部擴大發債供給而引發美國長天期公債有較大的拉回。考量美國公債仍是投資組合中重要的無風險資產，隨著公債殖利率攀高，以及股市回挫的避險需求，預期應仍可吸引保守型買盤回流。建議投資人可藉由精選複合債資產為核心配置，廣納各債市利基。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國通膨率雖有明顯下滑，然而六月核心通膨率4.8%仍為聯準會目標的2倍水準，再考量勞工薪資成長以及就業市場仍偏強韌、而財政仍然寬鬆等因素，預期十年期公債殖利率可能處於4%~4.25%。儘管債券價格資本利得空間可能不高，但因投資級債債息普遍已墊高至近15年來高點，因此深具投資吸引力。

桑娜．德賽表示，聯準會設定的長期聯邦基金利率水準為2.5%，當通膨降到2%目標時，實質利率為0.5%，這是金融海嘯後資金極度寬鬆下的常態水準。若回溯更長遠自1950年代以來，長期平均的實質利率為2%~2.5%，若再加上通膨率2%目標，美國公債殖利率可能還會處於高檔區。然而考量美元國際儲備貨幣地位無法被撼動，美國公債仍為主要的無風險資產，因此將限縮美國公債殖利率大幅彈升的空間。

就策略上，桑娜．德賽表示，短期內美國通膨率尚難降至聯準會目標的2%，預期聯準會高利率政策還會再延續一段時間，因此團隊目前側重於在短至中天期公債或投資級債增強防禦力，並搭配嚴選的非投資級債以增加收益空間。