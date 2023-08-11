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上半年實質總薪資 近七年首見衰退

聯合報／ 記者陳素玲葉卉軒／台北報導

主計總處昨日發布六月受雇員工人數及薪資狀況，今年上半年（一至六月）全體受雇員工經常性薪資平均為四萬五千三百五十七元，較上年同期增加百分之二點四七，總薪資平均為六萬二千○八元，年增百分之一點五七，剔除物價後，實質經常性薪資年增百分之○點一四，但實質總薪資則年減百分之○點七三，是七年來同期首次實質總薪資負成長。

台灣出口衰退也反映在製造業就業狀況，六月製造業受雇員工人數年減三點三萬人，為近十四年同月最大減幅，是金融海嘯之後最大減幅，顯示出口衰退，景氣不佳也開始衝擊就業市場。

主計總處表示，除了通膨因素，也因景氣放緩，製造業總薪資年增幅不佳，獎金發放幅度也較去年低。

六月底工業及服務業全體受雇員工八一六點四萬人，月減三千人，以製造業減少五千人最多；若與上年同月底比較，年增二點二萬人。上半年受雇員工人數平均為八一六點七萬人，年增一點七萬人，各行業中，住宿及餐飲業年增八千人，藝術娛樂及休閒服務業、營建工程業各增七千人及四千人，製造業則減少一點二萬人。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，六月製造業受雇員工人數月減五千人，年減三點三萬人，是十四年來最大減幅，上次發生製造業受雇員工人數大減則是在金融海嘯時期，當時年減逼近二十萬人。

根據主計總處資料顯示，製造業受雇員工人數今年一至六月分別年減二千人、一千人、六千人、一萬人、一點九萬人、三點三萬人，確實已有擴大趨勢，至於這個減幅是否會在未來進一步擴大？陳惠欣說，目前無法判斷，仍需繼續觀察。

陳惠欣表示，五月因汽車零組件業者有急單效應，使製造業加班工時有回升現象，六月則未能持續部分廠商的急單效應，仍受到全球終端需求疲弱影響，製造業加班工時呈現年減○點四小時，而製造業工時則是自去年七月開始連續數個月都呈現年減，今年五月年增○點八小時，六月則未能延續，僅短暫彈升。

調查顯示，累計一至六月全體受雇員工經常性薪資平均四萬五千三百五十七元，較上年同期增加百分之二點四七，剔除物價因素後，實質經常性薪資年增百分之○點一四，實質總薪資五萬六千七百五十三元，年增百分之一點五七，扣除物價後，實質總薪資年減百分之○點七三，是一○五年以來同期首次實質總薪資負成長。

目前主要機構普遍預測景氣可望今年第四季復甦。不過陳惠欣說，廠商遇到景氣變化，會先以調整工時因應，受雇員工人數反映會稍慢一點點。

薪資 工時 金融海嘯

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