影／NVIDIA 推出搭載 L40S GPU 的 OVX 伺服器
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在美國洛杉磯舉辦的SIGGRAPH 2023中，宣布推出搭載新款L40S GPU的OVX伺服器，不久後就可開始供貨。他指出，L40S是一款非常出色的GPU，適用於企業級、主流大型語言模型的微調，也可以用來合成或生成圖像，可用於適合每個人的生成式AI。
SIGGRAPH是全球繪圖專業人員、研究人員和產業領袖的年度重要聚會，輝達也在當中大秀技術肌肉。輝達的OVX系統，是專為資料中心等級創造與執行元宇宙、工業數位孿生、虛擬協作等應用而設計。
輝達強調，L40S GPU將於今年秋季上市，是一款功能強大的通用資料中心處理器，搭配NVIDIA Omniverse 平台，可加快處理AI訓練及推論、3D 設計和視覺化，還有影片處理與工業數位化等運算最密集的複雜應用項目。
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