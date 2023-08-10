勞動部推太陽能光電班 52歲中高齡婦女變身綠電人才

綠能科技是我國5+2產業創新計畫的一環，在全球推動ESG浪潮之下，太陽光電、風力發電等再生能源商機更是蓬勃發展。52歲的張大姐在建築裝修業工作多年，觀察到太陽能光電設備需求增加，嗅到此波綠色商機，決定參加勞動力發展署中彰投分署開辦的「太陽能光電系統應用技術班」，她不畏高溫認真投入學習，結訓後不僅成功跨域進入太陽光電產業擔任監工主任，更成為三家太陽光電公司的施工顧問，成功變身綠電人才。

勞動部勞動力發展署中彰投分署指出2050淨零碳排已成全球共同目標，這波ESG浪潮帶動再生能源商機與技術人才需求，為補足綠領人才缺口，積極規劃辦理技能訓練，每年開辦二班次「太陽能光電系統應用技術班」，並設置太陽光電乙級術科測試場地，協助民眾訓後投入國家綠色能源科技發展之重點產業；也鼓勵中高齡勞工持續精進個人職涯競爭力或跨領域學習第二專長，替自身的職涯知識與經驗，再次找到合適發揮的舞台。

52歲張大姐表示，她觀察到近年業主於建案架設太陽能光電設備需求大幅增加，讓她在中年失業後，興起想跨足太陽光電產業的念頭。於是她參加中分署開辦的「太陽能光電系統應用技術班」，在900小時的課程中學到低壓配線與配管、太陽光發電系統設計、監控系統及架設實習等技術。訓練期間張大姐努力克服女生先天體力不足之限制及高溫下作業的辛苦，順利完成訓練。

結訓後張大姐以職訓所學專業技術，加上先前的營建業工作資歷，順利進入太陽光電產業擔任監工主任，從省工省時的角度，協助業主在選擇太陽光電設備架設於建築物時，除能夠跟建物本身的電力系統，整個配線配管順利搭配外，也能兼顧建築物安全結構及美觀，受到公司重用，之後更擔任三家太陽光電公司的施工顧問，搭上ESG浪潮成功開啟職涯第二人生。

中分署表示將持續因應產業趨勢開辦多元職訓課程，協助轄區廠商補足人力缺口，也歡迎失業民眾多加利用，課程詳情及報名資訊，請上「台灣就業通」（https：／／www.taiwanjobs.gov.tw／）查詢，或撥打中分署服務專線04-23592181分機1541、1542洽詢。