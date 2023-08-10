黃金交叉點 今年第一季餐飲招募新趨勢 正職增、兼職降

餐飲招募新趨勢！根據104人力銀行最新發布2023年《民生消費產業人才白皮書》發現，餐飲業過往徵才結構「兼職占六成、正職占四成」，但2023年第1季已轉為「兼職占42%、正職占58%」，正職已超越兼職，

顯示餐飲業因疫後拓點的需要，加上缺工壓力有增無減，陸續以正職排班穩定、福利較優吸引人才。

至於零售、批發、住宿服務與運動休閒服務業，2023年第1季，兼職占12~25%、正職占75~88%不等。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，餐飲業長期缺工，加上基本工資連續七年調升，其中，時薪從2017年的133元，一路調升到2023年176元，累計升幅達32%，已高於同期基本工資月薪升幅25%；餐飲業多元彈性工時，十分歡迎兼職轉正職，透過正職工作的完整福利，吸引人才投入。

麥當勞昆明店餐廳經理聶仁軒，年資29年，從工讀生到兼職再到正職，一路晉升為專業大店長，年薪超過百萬。

他說，擔任管理職，要學人員排班、工作分配，財務管理、成本計算、備料預估、新品行銷、商圈推廣等等。隨著工作角色的不同，新的學習和專業會往上疊加，看得到「下一步」的目標，心中比較踏實。成為店經理之後，要管一整家店的所有大小事，營運現場、業績營收等，當然也包括人員招募，針對店面地區提出客製化的招募方式，像是鄰近地區若是是單親家庭或隔代教養，儘量以「大家庭」的感受吸引他們；如果工作遇到問題，有人願意教、願意幫忙，而不是責怪，年輕人就會願意留下來。

此外，聶仁軒也提到，另一方面，他也針對地區多55~65歲的中高齡，如何吸引這群可能不太上網看不到網路招聘廣告的中高齡到班？找里長合作，請里長一起面對面和中高齡聊天，協助宣傳、幫忙招募，透過長輩信任的人際網絡來源，確實帶來一些成效。

當正職已成為民生消費產業的招聘趨勢，職人想在民生消費產業穩定發展，104人力銀行2023年《民生消費產業人才白皮書》，訪談企業人資主管，針對高規格人才所需具備的特質，摘要如下：

1.主動：乾杯集團人力資源部經理高婷莉表示，面對物價上漲和人才短缺的壓力，餐飲業的經營挑戰只會愈來愈大。能主動發掘問題、嘗試解法、創新突破，想辦法達成企業營收目標，就是餐飲業最需要的「高規格人才」。例如一位店長，要能針對每月報表，回推不同時段來客數、預測用餐需求的可能，並設計對應的行銷活動和商品推薦；又如專職切肉的匠人，要能思考怎麼運用不同切分方法，更有效利用牛的各個部位，減少食材耗損。

2.創新：在現有環境下持續突破創新，才能給予顧客更好的消費體驗。台北文華東方酒店人資總監劉富美分享，曾有一位頂大材料科學碩士的調酒師，雖然不是餐飲科系背景，但他活用化學材料相關知識，調製創新飲品、設計專屬飲料，很有自己的想法，為客人帶深刻美好體驗。

3.有人情味：台北文華東方酒店人資總監劉富美指出，服務業是一個每天面對「人」的工作，也是一個沒有腳本的行業，必須動腦去發現與定義問題，用創意去滿足顧客需求，如果只有漂亮學歷或技術背景，少了「人味」都不會到位。