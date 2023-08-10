充電器「全台第一雙認證」？公平會開罰廣告不實

公平會昨天委員會議決議，網路家庭國際資訊股份有限公司等業者於網路平台銷售「MagSafe磁吸式充電盤」、「MagSafe磁吸式車用無線充電器」商品，就所取得BSMI及電信管制射頻器材型式的認證，於廣告宣稱「全台第一雙認證」等類似用語，但經查該類型充電商品還有其他業者更早已取得上開認證，因此涉有廣告不實，對10家業者裁處新台幣5萬元至10萬元罰鍰。

公平會表示，案關MagSafe充電商品型號皆為O01-15WQ，申請認證的圓一公司在廣告中宣稱「全台第一雙認證」等類似用語，顯示該充電商品是全臺第一件以充電盤、車用架及桌架等3項設備依法取得BSMI及電信管制射頻器材型式認證的商品，但依據經濟部標準檢驗局及國家通訊傳播委員會提供的意見及相關資料，該等機關係針對該充電商品的本體（即充電盤）是否具有無線充電功能及是否造成電波干擾進行認證，而與車用架及桌架無關，且確實有其他業者銷售的「磁吸充電盤」及「車用磁吸充電器」商品早於圓一公司取得認證，所以廣告宣稱與事實不符，核屬就與商品相關而足以影響交易決定之事項為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，如果業者要在廣告中強調第一取得相關機關認證來彰顯自身商品優勢及領先地位，一定要先查證及確保相關資訊與實際相符，以免觸法遭罰。