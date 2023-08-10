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政治局會議釋放多發酵 中國與亞太市場獲大額資金流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
陸股示意圖。 （圖／取自中新網）
陸股示意圖。 （圖／取自中新網）

信評機構惠譽意外調降美國政府信用評等、激發市場風險趨避意識，而美國7月製造業與非製造業指數及非農就業數據均不如預期，顯示經濟前景仍存隱憂，加以蘋果財報表現不佳，壓抑美股走弱，反觀中國股市延續七月底政治局會議釋放促成長訊號利多帶動的漲勢。

就資金流向而言，根據彭博資訊，過去一週整體股票型 ETF 資金獲92.66億美元淨流入，主要為中國市場獲45.88億美元資金淨流入與亞太市場獲25.79億美元淨流入所帶動，其餘全球、日本與美國市場分別獲16.64億、15.25億與14.43億美元資金淨流入，反觀歐洲遭20.99億美元資金淨流出。產業 ETF 部份，近週淨流入第一大產業為科技產業型基金，醫療保健與通訊次之，淨流出金額最高的產業為金融、原物料與公用事業。

富蘭克林證券投顧表示，惠譽意外調降美國主權信評，引發近期風險性資產修正，部分也反映今年以來漲高後的獲利調節賣壓，尤其隨著企業公布財報及財測展望，投資人重新檢視基本面與評價面的合理性，加上美國財政部發債量增加牽動美債殖利率彈升，恐將擾動短線盤勢。

不過，隨著聯準會等主要央行升息接近終點，債券殖利率墊高後的收益吸引力浮現，預期有助吸納美國公債供給增加的影響，而美國經濟比預期更有韌性，包含美銀美林證券及摩根大通證券八月以來相繼收回對於美國經濟衰退的預估，預期基本面回穩有利風險性資產中長期表現。

在高利率及銀行持續收緊貸款標準的環境下，將更加突顯精選高品質資產的重要性，建議投資人趁機汰弱留強，擔心短線波動者可增持美元短期票券型基金、精選收益複合債及美國平衡型基金，並逢震盪加碼趨勢型股票，看好AI科技股票、全球氣候變遷主題型股票及亞洲股市（亞洲小型股/印度/日本股市）三大主軸。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，評估目前整體美國債市較股市更具吸引力，投資級債最差殖利率約5.5%較史坦普500指數盈利率4.5%高出100個基本點，為逾20年來罕見的投資機會，同時也看好股市長期潛在回報，但目前整體風險溢酬水準未足夠反映經濟前景的不確定性，現階段股市投資建議著重高股利股，不僅股利水準較大盤高出一倍，也具備低本益比的優勢，目前預估本益比約16倍比大盤的21倍低了約25%。

美國經濟

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