颱風菜價漲 8月CPI增幅恐破2

主計總處昨發布，七月CPI年增率百分之一點八八，漲幅連續兩個月跌破百分之二通膨警戒線，今年一至七月平均CPI年增率仍較上年同期漲百分之二點二六。

七月CPI因娛樂服務價格、外食費及房租等價格持續上漲，雖然年增率降到百分之二以下，但七月核心CPI年增率比六月還高，達百分之二點七三，創半年來最高，十七項重要民生物資CPI年增率也高達百分之四點六六，漲幅擴大，顯示通膨負擔對民眾仍重。

主計總處表示，八月因有颱風來襲菜價上漲，目前國際油價也上揚，CPI回升破百分之二機率大。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘解釋，三大原因推升七月CPI年增率高於六月，分別是外食費年增率百分之四點四五仍高，房租年增率也有百分之一點九九，相較去年高點未明顯回落。

第三個原因則是疫後及暑期出遊需求大增，娛樂服務費年增幅飆上百分之九點○六，整體服務費年增率達百分之三點一，若扣除往年春節會特別高外，百分之三點一創民國八十五年十月以來、近二十七年新高。

曹志弘認為，輸入性通膨明顯減輕，但服務類及外食、房租等價格仍上漲，且具有僵固性，民眾較有感，即使核心通膨會隨暑期過後，娛樂服務費價格回跌而縮小漲幅，但物價仍有壓力。

主計總處表示，肉類、外食費、房租、個人照顧服務費及醫療費用價格上漲，其中健保七月起實施「健保部分負擔調整方案」，調高健保門診藥品與急診部分負擔，讓醫療費用上漲百分之二點八三，醫藥保健類年漲百分之二點四六。

主計總處指出，三六八個查價項目群中，價格上漲較多者為國外旅遊團費漲百分之三十二點五五、旅館住宿費漲百分之十八點五一、遊樂場入場費漲百分之十四點九八，可看出娛樂服務費漲幅不小。