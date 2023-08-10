經長：力求台電財務穩定
台電虧損和電價調整近來備受關注，經濟部長王美花昨（9）日表示，國際燃料成本雖呈下降趨勢，但和俄烏戰爭前相比仍處高點，電價調漲與否，經濟部將優先考量穩定物價及維持台電財務穩健。
王美花昨出席經濟日報主辦的「2023產業戰略高峰論壇─供應鏈全球大進擊」，會後接受媒體訪問表示，經濟部確實向行政院提出挹注台電財務的想法，具體細節須待行政院主計總處提出下年度預算報告才會定案。
關於台電財務狀況，王美花強調，經濟部會持續精算，台電現在仍需要蓋電廠及進行電網建設，一定會讓台電穩定運作。
台電去年虧損2,675億元，今年4月調漲電價11%仍無法補足缺口，截至今年上半年虧損1,230億元，預計到年底累虧近4,000億元，幾乎吃掉資本額4,800億元。
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