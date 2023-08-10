經長：力求台電財務穩定

行政院主計總處今（9）日公布7月消費者物價指數（CPI）年增率為1.88%，漲幅連續二個月跌破2%通膨警戒線。但今年1~7月平均CPI年增率仍較上年同期漲2.26%。 不過，7月17項重要民生物資CPI年增率4.66%，指數再度回升，且7月核心CPI年增率漲2.73%，較6月2.61%還高，民眾對物價上漲的感受依舊深刻。主計總處表示，7月通膨率回升，主因休閒娛樂推升娛樂服務價格，加以肉類、外食費、房租、個人照顧費用及醫療費用價格上漲所致。

2023-08-09 18:33