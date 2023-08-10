7月CPI 連二月低於2%

行政院主計總處昨（9）日公布7月消費者物價指數（CPI）年增率為1.88%，漲幅雖連續二個月低於2%的通膨警戒線，但7月服務類衝上3.1%，為近27年新高，且今年1~7月平均CPI年增率仍較上年同期漲2.26%，加上扣除蔬果、能源後的核心CPI年漲2.73%，皆顯示通膨壓力仍存在。

主計總處資料顯示，7月通膨率回升，主因休閒娛樂推升娛樂服務價格，加以肉類、外食費、房租、個人照顧費用及醫療費用價格上漲所致。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，娛樂服務因適逢暑假，帶動國內外旅遊需求，漲幅9.06%相當明顯，而娛樂服務項目包含旅遊、住宿、團費、健身房、電影院、KTV等，最近國外旅遊團費漲幅動輒二、三成，7月漲幅更達32.55%。

曹志弘指出，光是外食、房租、娛樂服務等服務類漲幅，對於7月CPI年漲幅就貢獻約六成。此外，7月物價較6月回升，還有颱風杜蘇芮造成的農損影響。

至於8月物價走勢，曹志弘表示，服務類漲勢有季節性因素，8月應該不至於再擴大，過往通常也都是7月的娛樂服務類漲幅比較高。不過，需要關注的是，8月還有卡努颱風和國際原油價格上漲的影響，目前預估8月CPI年增率有滿大機率會大於2%，不過這應是短暫性的影響。