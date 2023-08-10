擴大碳盤查量能 三點聚焦

減碳減到碳焦慮，碳盤查查驗機構從2022年僅七家，近一年來倍增至14家，但企業仍擔憂查驗量能不足。環保署昨（9）日預告查驗機構管理辦法，透過三方面優化，擴大查驗機構量能，同時維持查驗品質。

環保署指出，碳盤查、查驗是減碳的基本功，《氣候變遷因應法》修法後，新增碳費等機制，也因應國內對碳查驗的多元需求，積極提升機構量能，執行查驗業務的機構，已由原本七家倍增至14家。

為確保量能提升、也維持查驗品質，環保署昨日預告溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法，共分為三大重點，蒐集各界意見。

首先，放寬查驗機構許可資格規定，擴大量能。原本查驗機構須為國際認可或其在國內開設的分支機構，新版管理辦法刪除這項規定，讓更多專業機構可投入查驗工作，查驗人員學經歷納入農牧經營、森林管理等，可引入多元人才。第二項修法重點則是強化查驗管理以確保品質。第三則是精進查驗項目以強化許可管理。