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台灣機械7月出口26.45億美元、年減21.7% 連續12月衰退

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台灣機械7月出口值26.45億美元、年減21.7%，已連續12個月呈現衰退。聯合報系資料照片
台灣機械7月出口值26.45億美元、年減21.7%，已連續12個月呈現衰退。聯合報系資料照片

台灣機械公會今(9)日公布台灣機械設備7月出口值26.45億美元，較去年同期減少21.7%；累計前七月出口值170.14億美元，較去年同期減少19.4%，以新台幣計價約5,209.00億元、年減14.4%，顯示全球景氣持續低迷。

台灣機械公會理事長魏燦文指出，受全球經濟景氣持續不佳影響，機械設備採購保守，台灣機械出口自去年8月以來，已連續12個月呈現衰退，所幸衰退幅度有略為縮小。

魏燦文不諱言，今年美、中兩大市場需求趨於保守，連帶使得台灣出口減少；不過，隨著進入製造業投資旺季，加上目前開始串起AI商機對出口的推波助瀾，以及科技新品推出，預期後續出口應可緩慢止跌回升。

公會統計，前七月機械出口值前三大依序為檢量測設備26.90億美元、占比15.8%，較去年同期減少4.0%；電子設備26.25億美元、占比15.4%，較去年同期減少13.1%；工具機15.14億美元、占比8.9%，較去年同期減少12.7%。

至於前七月機械出口國前三大，依序為美國40.85億美元、占比24.0% ；中國大陸39.38億美元、占比23.1%；日本13.83億美元、占比8.1%。

魏燦文表示，由於去年基期較高，加上目前國際景氣不佳、製造業投資保守、中國大陸經濟復甦力道不足、美國通膨與升息影響經濟發展等多重不利因素影響，導致機械設備採購動能不足。

不過，單月出口值前三大的檢量測設備、電子設備及工具機，出口金額皆較上月成長，顯示市場剛性需求仍在，庫存去化影響已降低。

魏燦文指出，目前逐漸進入製造業投資旺季、產業庫存問題也有好轉，加上節能減碳驅動的設備汰舊換新、政府擴大內需政策引導等，皆正向驅動機械業接單動能。

他認為，台灣在智慧化與低碳化的設備極具國際競爭力，未來台灣機械設備的出口，仍有審慎樂觀持平的機會。

出口值

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