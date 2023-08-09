外食、房租、娛樂服務持續上漲 7月CPI年增率微升到1.88%

6月消費者物價指數（CPI）年增率1.75%，23個月以來首次跌破2%通膨警戒線，今天主計總處發布7月CPI再度微升為1.88%，原因是娛樂服務價格、外食費及房租等價格持續上漲，扣除蔬果及能源的核心CPI年增率2.73%，也較6月再升，17項重要民生物資CPI年增率為4.66%，仍處高檔，顯示通膨負擔對民眾仍重。

此外，外食費年增率4.45%仍高，房租年增率也有1.99%，相較去年的高點未明顯回落。主計總處官員指出，通膨壓力減輕，但民眾對物價上漲的感受依舊深刻。

7月CPI較上年同月漲1.88％，主要是休閒娛樂需求推升娛樂服務價格，加上肉類、外食費、房租、個人照顧服務費及醫療費用價格上漲所致，惟蔬菜、水果、油料費下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果及能源後的核心CPI年增率2.73％。

七大類中變動影響較大者，仍是教養娛樂類漲3.62％最高，其中隨疫後生活回歸常軌，休閒娛樂消費需求增加，娛樂服務費上漲達9.06％。

另外以往漲幅不高的雜項類7月年漲2.95％，主因看護等個人照顧服務費用、金飾及珠寶等個人隨身用品，與美容及衛生用品價格上漲所致。另外健保7月起實施「健保部分負擔調整方案」，主因掛號費調漲，以及本月起實施，調高健保門診藥品與急診部分負擔，醫療費用上漲2.83％，以致醫藥保健類年漲2.46％。

反倒是食物類漲1.28％，其中肉類及蛋類受飼養成本提高影響，各漲5.42％及3.98％，加以食用油、調理食品、穀類及其製品、外食費及水產品各漲5.04％、4.81％、4.61％、4.45％及3.08％所致，惟水果因上年天候不穩致基數較高，價格下跌22.08％，抵銷部分漲幅。

整體而言，在主計總處368個查價項目群中，價格上漲較多者為國外旅遊團費漲32.55％、旅館住宿費漲18.51％、

遊樂場入場費漲14.98％、金飾及珠寶漲12.40％、其他自付費(處方藥品自付費等)漲8.61％、豬肉漲8.48％、其他個人照顧服務(不含醫療看護)漲7.92％、國內旅遊團費漲7.73％。