00929又要配息了該搶進嗎？ 安娜媽咪點出四關鍵

配息的ETF很多，有些年配、有些季配，也有直接一檔就搞定月月配的，像今年一上市就爆夯的復華台灣科技優息ETF00929，兩次配息令人驚豔，且上市二個月規模成長近4倍，眼看8月又要配息的00929投資人該不該搶進？打造月配息組合的高手安娜媽咪點出買不買進的四大關鍵。

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安娜媽咪指出，想要打造月月配現金流，首先「殖利率」是關鍵。若是以3檔股債ETF〔00878+00713+債券ETF (00725B、00720B)〕作搭配，殖利率在5~6％，而若用00878+00713+0056為季配ETF組合，殖利率在6~7％。（見表一）

表一、

製表: 徐萱蒂

但若是懶得傷腦筋想一檔就搞定的，則可考慮00929。據復華投信官方網站資料，00929第一次除息於7/19每單位配息0.11元，年化配息率將近8%，而第二次除息於8/17也同樣來到0.11元，估算年化配息率也將近8%的水準。不過，安娜媽咪提醒，僅過去兩個月的配息表現，不等於未來的配息表現，建議投資人還是要先觀察接下來的殖利率表現。

安娜媽咪指出第二關鍵，「股息再投入」。她指出，無論加碼原有投資標的，或想新增的高股息ETF，都建議將領到的股息再投入，以複利的角度而言，一檔月月配的ETF，對複利效果來說是更有利的，但關鍵是，投資人須注意此月配息ETF是否每個月都會順利填息，因此，可以先觀察看看此檔月配息ETF的未來表現再來決定是否要投入單一支月配息ETF。

安娜媽咪認為第三關鍵就是看「高股息ETF的選股策略」。以高股息新秀00929來看，成分股主要以高殖利率的電子科技類股為主(範圍涵蓋上、中、下游，包含半導體、電腦及周邊設備、電子零組件通路與光電等相關電子產業)，透過公司基本面的篩選．以股價波動度、本益比、ROE、現金股利、股息變異性五項指標，選出獲利穩健、股價未來成長性及配發高息的電子科技類股，例如00929在一年一度6月底成本股調整時，就把飆高的AI概念股緯創、廣達等個股刪除，替換低本益比、股價波動較低的股票，引起網友熱議。以過去歷史表現來思考，台灣電子類股常有勝過大盤加權指數的表現，因此股價成長動能上有機會表現不錯。

第四大關鍵，就是「二代健保補充保費」吃掉獲利的問題。安娜媽咪指出，依目前規定，單次現金股利超過兩萬，則需扣繳二代健保補充保費2.11%，不過，大家真的不用太擔心，因為ETF配息來源除了現金股利外，有一部分可能來自收益平準金，而收益平準金是不納入二代健保補充保費的。

以00929為例，若以第一次配息為每股股利0.11元來計算，而其中需要被課稅的股利所得佔比約47.7%(不含收益平準金)，因此，投資人需要持有~381.1張才需要被課到二代健保補充費，所以大可以放寬心。

表二、

製表: 徐萱蒂

00929即時配息訊息不漏接