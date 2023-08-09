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凱基投顧估 AI 尚未形成巨大泡沫 台股維持震盪向上

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
圖為AI示意圖。路透
圖為AI示意圖。路透

台股近期呈現震盪走勢，人氣指標AI相關類股成為盤面波動主因，凱基投顧表示儘管台股短期容易因漲多而震盪，但在今年底前仍有較大機率保持震盪上行，主因AI將持續支撐科技股迎來利潤增長與估值提高的「戴維斯雙擊」（Davis Double Play）效應；其次，製造業將在下半年迎來庫存回補週期，支撐獲利循環性好轉。

凱基投顧最新研究報告指出，生成式AI因 ChatGPT 而蔚為風潮，並推動了AI領域的蓬勃發展，開啟了許多想像的商機。儘管投資市場開始出現投機或炒作氛圍，但凱基投顧認為AI是一個長達10年以上週期的大趨勢，可以類比為1996年至1997年的個人電腦時代，或1998年至2000年的互聯網時刻的初始階段。儘管目前AI熱潮推動台灣科技股未來一年的預估市盈率已從去年最低的10倍跳升至目前的20倍，但相較於個人電腦時代當時科技股的預估市盈率從11倍攀升至42倍，或互聯網時刻當時科技股的預估市盈率從22倍增至73倍，因此凱基投顧認為目前AI類股的評價雖不便宜，但尚未形成巨大泡沫。

此外，各大企業積極進行AI基礎設施的軍備競賽，軍備當中最關鍵者即提供「算力」的伺服器以及內含的 GPU。台灣在伺服器與 GPU 的生產占據重要地位，全球市場份額均高達9成以上。加上地緣政治考量下，目前占據AI應用領導地位的美國 CSP 業者很可能不會採用中國供應鏈，這進一步支撐了台灣科技股的長期獲利展望，有望在未來繼續受益於AI應用的發展趨勢。

凱基投顧預期台灣科技股在2024年的獲利將增長27%，不僅脫離了2023年25%的衰退狀況，並優於過去5-10年的16%的年複合增長率，以及美國科技股的14-25%的年增幅；另外，製造業將在下半年迎來庫存回補週期，進而支撐獲利的循環性好轉。因此預期台股下半年的盤面主角依然是AI，特別是在 PEG（股價盈利增長比）仍小於1的網通、網通 PCB、散熱、ABF 等。除了 AI 外，投資者還可留意智慧型手機、消費性電子、汽車電子/零組件、成衣加工等領域的投資機會，這些領域將扮演重要的配角。

AI 凱基投顧 科技股

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