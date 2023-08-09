AI助攻 我Q3出口減幅有望縮小

財政部公布七月出口三八七點三億美元、年減百分之十點四，雖連十一黑，但已是九個月以來最高，跌勢也較預期收斂。財政部表示，經濟復甦雖仍緩慢、曲折，但在ＡＩ熱潮等五利多支撐下，樂觀預估第三季出口減幅將降至個位數，第四季將回歸正成長軌道。

財政部統計處長蔡美娜說，七月出口值回升，年減幅仍逾一成，嚴格來說不算理想，仍受通膨、大陸復甦力道不足、庫存壓力未解、出口價格下滑、比較基期偏高等五大因素牽制。

十一大出口貨類中，資通與視聽產品唯一挺住正成長，七月出口九十點七億美元，創單月新高，年增百分之五十四點一，是十三年來單月最大增速，累計前七月規模三九○億美元寫同期新猷，占總出口比重達百分之十六點二，是十九年來同期高點。

蔡美娜指出，ＡＩ熱潮帶動顯示卡、音效卡、伺服器等需求暢旺，另外，ＰＣ庫存調整看到落底跡象，歐美對電腦零附件拉貨回升，種種因素使資通產品出口大放異彩。反觀電子零組件終端需求仍疲軟，積體電路外銷暫無起色，七月出口仍年減百分之七點九。

蔡美娜表示，主要國家製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）多仍在景氣榮枯線五十以下，台積電、聯電等大廠下修營運展望，印證經濟復甦路途曲折緩慢。

不過展望未來仍有五大利多支撐，包含ＡＩ商機、庫存調整終會告一段落、新品備貨周期啟動、外銷旺季、逐漸進入較低基期，財政部維持原先看法，認為快則九月、慢則十一月出口轉正。