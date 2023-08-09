美台貿易倡議首批協定 拜登簽署生效

美國總統拜登七日簽署「美台廿一世紀貿易倡議首批協定實施法」，並指這部法案有國會部門侵犯行政部門對外談判之憲法權力的疑慮。

美國國會議員為表達支持美台強化貿易關係，並堅持拜登政府要尊重國會在貿易協議談判領域的憲法授權，要求未來的談判必須與國會協商，協定也要得到國會批准，由民主籍參議院財政委員會主席魏登與共和黨籍的眾議院歲出入委員會主席史密斯等人共同提出「美台廿一世紀貿易倡議首批協定實施法案」，在參眾兩院順利通過。

中華民國駐美代表蕭美琴和美國在台協會（ＡＩＴ）執行理事藍鶯六月一日在ＡＩＴ華盛頓總部簽署台美廿一世紀貿易倡議首批協定。

這部法案批准美台六月一日簽署的首批協定，並增加談判要求；拜登透過聲明表示，法案中有違憲之虞的部分，美國政府會視為不具拘束力。

聲明中提到，第七條要求美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）在與台灣貿易談判過程需向國會提供談判文本，在國會檢視期間不得將談判文本遞交給台灣，賦予兩名國會議員能在美台交付談判文本前，延長等待期，並要求國會議員能聽取每日簡報甚至收到未定案的協議等等。

美國之音日前報導專家意見指，這是在一個兩黨高度共識下通過的立法，行政部門必須遵守，聽取國會意見，這會增加未來雙邊談判的複雜度。