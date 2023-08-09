工總白皮書 籲總統參選人重視

工總昨（八）日發表二○二三白皮書，由於白皮書中多項建議都與過去幾年重複，顯然沒有得到政府回應與改善，被質疑是「狗吠火車」；理事長苗豐強表示，每年白皮書提交給政府後，國發會都有做詳細回答，針對回覆也有做加權評分，去年的滿意度達到百分之六十六點七，但很多問題是需要一提再提的，「問題不解決的話，對產業是很需要擔心的。」

苗豐強也說，例如五缺問題並不是提了就會解決，但會得到政府重視，例如缺工問題，勞動部今年開放了數萬名額出來給營建業等，只是仍是杯水車薪解決不了問題，因此呼籲能夠進一步擴大，「不怕重複提出問題，因為也會得到正面回應。」

由於今年提出白皮書時機臨近明年總統大選，苗豐強說，希望參選人也能夠重視白皮書，「如果重視我們的話，可能也會多投一些票，工總不涉及選舉，但是很關心參選人未來怎麼帶領國家。」他表示，工總與政府部會做了無數次的溝通協調，但是，「有些話講了很多次，是沒有被聽進去的。」

苗豐強笑說，「如果參選人能夠多重視一點，工總的會員也有一百多萬人。」

對於兩岸關係，苗豐強表示，海外投資中，對大陸投資的占比仍有百分之三十八，出口大陸的比重也相當高，如果政府不便出面，產業界可以扮演中間角色協助溝通往來，增進了解，才能找到更多機會，不要一直都不溝通，「不交談、不往來，不是應該做的事情。」

針對工總二○二三白皮書關切水電穩定供應議題，國發會回應，政府已檢視當前能源政策，以能源轉型為基礎，發展無碳再生能源搭配低碳燃氣發電為主軸，並逐步推動地熱、氫能等新能源利用。另外，經濟部已將海水淡化納入「台灣各區水資源經理基本計畫」，並鼓勵業者使用再生水，確保水源無虞。

至於人才問題，國發會強調已針對人口及移民政策進行整體規劃，從「強化延攬外國專業人才」、「擴大吸引及留用僑外生」以及「研議留用外國中階技術人力」三面向推動各項攬才及留才措施，也獲一定成果。