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面對開放 學者籲：培育農貿談判人才

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
「台美廿一世紀貿易倡議」5月完成貿易便捷化等五議題談判，預計數周內簽署首批協定，據協定內容，未來可能加速農產品及其他易腐品的通關。本報資料照片
「台美廿一世紀貿易倡議」5月完成貿易便捷化等五議題談判，預計數周內簽署首批協定，據協定內容，未來可能加速農產品及其他易腐品的通關。本報資料照片

我國農產貿易逆差擴大，進口農產品愈來愈多。學者認為，面對貿易自由化，這無可避免，但我國擴大農產品進口，國內生產卻也愈來愈多，政策矛盾，建議甫升格的農業部，應培養國際談判專業人才，提高農貿視野，往農產上中下游供應鏈發展，帶動出口，無須執著生產型農業。

台大農經系名譽教授、前農委會副主委林國慶表示，農業實質成長率這幾年在下降，農業貿易赤字愈來愈高，農業永續的環境也愈來愈糟糕，農產品外銷維持不衰退就不錯了。

台大農經系教授徐世勳則推估，未來美國進口的農產品會愈來愈多，對於我國受影響產業，建議規畫離農離牧，寬列農產品受進口損害基金，否則這種生產型農業未來機會不大，應該要往上下游思考、增加附加價值。

徐世勳舉例，日本談進攻型農業，朝供應鏈上中下游發展，到國外養殖種植，但把關鍵技術、種苗掌握在手中，讓各國生產的農產品「made with Japan」；而我國農產品都是到國外展示，沒有帶動力量與附加價值。

徐世勳表示，自由貿易協議是政府不可規避的責任，未來市場是愈來愈開放，國際貿易愈來愈重要，但現在談判人才都不見了，若不能積極培育人才，農委會升格農業部要做什麼？

農業部 台大 農委會

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