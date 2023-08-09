台美農貿逆差逾千億 再攀新高

農業部長陳吉仲剛訪美回台，除了參加ＡＰＥＣ糧食安全部長會議，也推銷我國農產品。不過根據農貿統計，自從中國大陸對台下農產品禁令後，美國不論出口與進口均已成為我國最大農產貿易國，但不管是我國整體農產貿易或與美貿易，農產貿易逆差都在擴大中，對進口農產品依賴日深。農業部則說，進口值增加與通膨、匯率上揚有關。

根據農貿統計，大陸二○二一年起對我下各項農產品禁令後，該年台灣出口到美國的農產貿易值雖提升到九億二四○七萬美元，但也從美國進口卅九億五四一二萬美元的農產品，逆差達卅億三○○五萬美元；去年逆差額攀升到卅七億五五四○萬美元（約台幣一一九五億元），創新高。

自美進口的農產品中，又以畜牧業飼料所需的黃豆、玉米、小麥為主，以及雞豬牛等肉品，又或是馬鈴薯、蘋果、桃子、櫻桃等農產品。

農業部國際司副司長洪曉君表示，我國與美國的農貿逆差擴大，主要是我國向美國進口大量黃小玉，但黃小玉價格持續上揚，加上通膨、匯率增加，直接影響進口農產品價格，後續將持續努力擴增我國農產品的出口市場。

不僅台美農貿逆差擴大，我國整體農產品二○二一年出口值五十六億六九一八萬美元，進口值則達一八○億九三九七萬美元，逆差達一二四億四二四八萬美元；去年因為出口值減少、進口值增加，整體逆差更攀升到一五二億三四八三萬美元。

農業部說，未來會持續採取多元行銷方式，開發外銷新產品、新市場與新通路，以提升國產農產品外銷量值，增加農民收益。

不過農產貿易業者林裕紘表示，農業部政策完全錯誤，沒有產業政策，僅有福利政策，如何面對全球化的競爭。由於產業會有取代性，當進口產品愈來愈多，可能會加速台灣縮小的速度。

「水果政治學」作者焦鈞表示，觀察近年因健身風潮，國人對於白肉雞需求大增，過去可能進口與國產比例為四比六，現在可能五五波，會不會因此走向大型一條龍的農企業生產併購，中小型的肉雞場即有可能面臨生存危機。