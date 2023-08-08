主計總處：2021年工業及服務業網路銷售金額衝破6兆元

主計總處今（8）日公布2021年電子商務統計結果，2021年工業及服務業網路銷售金額6兆118億元，金額較2020年增加1兆4,217億元，年增31.0%，增額及增幅均為2016年以來最高。

其中工業部門4兆501億元，占67.4%，以製造業透過EDI交易的貢獻4兆498億元為主；服務業部門1兆9,617億元，占32.6%，以批發及零售業1兆3,279億元最多。製造業增加9,098億元，批發及零售業亦增4,021億元，成長貢獻率合計達 92.3%；惟因疫情延續，致運輸及倉儲業、支援服務業（含旅行業）網路銷售金額當年續呈縮減。

此外，2021年工業及服務業網路銷售金額占收入總額7.9%，各大行業中以製造業11.8%最高，運輸及倉儲業10.9%居次，其餘均未及一成。若和2016年相較，工業及服務業網路銷售金額占收入總額比率增加2個百分點，整體電子商務程度提升，其中以住宿及餐飲增加4.6個百分點最多。

主計總處指出，2021年工業及服務業網路銷售家數15萬5,663家，占全體企業家數10.6%。其中，以批發及零售業9萬1,553家最多，占58.8；住宿及餐飲業3萬3,136家次之，占21.3%；製造業因供應鏈管理系統應用，計12,395 家，占8%。

另，因網路科技發達與行動裝置普及，加以疫情催化宅經濟商機，企業積極投入網路銷售，主計總處統計發現，2021年工業及服務業從事網路銷售的企業，較前次普查2016年增加63,247家，成長高達68.4%，以批發及零售業增2萬9,328家或47.1%居冠，其中零售業成長2萬6,781家；住宿及餐飲業因線上訂餐服務快速成長，增2萬8,180家，增幅達5.7倍最高。

而2021年透過網路進行跨國銷售家數1萬2,178家，占全體網路銷售企業7.8%。而2021年透過網路銷售予企業（B2B）的營業額為4兆8,831億元，或占全體網路銷售金額81.2%；透過網路銷售予個人（B2C）規模1兆1,288億元，則較2016年及2020年分別增加1.1倍及44.2%。