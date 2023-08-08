雷虎科技發表海上無人艇原型機 搶攻無人載具商機
雷虎科技（8033）今(8)日發布海上無人艇(USV)「海鯊號Sea Shark 400」原型機，海鯊號艇身長度4公尺，最高時速65公里，航程300公里，其規格與近期烏克蘭的攻擊型海上無人艇相似。
雷虎科技董事長陳冠如強調，雷虎科技積極投入各種無人載具的開發，不僅限於空中的無人機。海鯊號無人艇配備了即時攝影鏡頭，可以將影像回傳給遙控操縱者進行即時監控；如果需要接近遠程目標，操作者可以下達指令，讓無人艇執行任務行動。
陳冠如表示，雷虎科技已正式進駐經濟部所屬的高雄「海洋科技產業創新專區(MTIC)」，雷虎科技並與金屬中心智慧載具移動實驗室(IVC)簽署合作意向書，雙方將利用該研究場域進行人工智慧(AI)與雷虎現有無人載具的結合，以實現水上、空中和水下三者之間的相關研究與發展。
雷虎科技進駐國家級海洋科技產業創新專區，將大幅加速推動水下潛艦，以及各類水下載具群組等具有軍民兩用功能的相關領域，並預計今年9月在航太展正式展出成果。
另外，雷虎科技已於去年成功入選經濟部工業局的「軍民通用」和國防部陸軍「軍用商規無人機」等無人機開發計畫，成為備受矚目的無人機廠商。
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