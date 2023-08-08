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大亞財報／上半年EPS 3.30元 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

大亞（1609）今（8）日發布第2季財報，第2季稅後純益4.76億元，每股稅後純益0.65元，較去年同期虧轉盈；上半年每股稅後純益3.30元，較去年同期的0.25元大幅成長，第2季、上半年獲利均創下歷史同期新高。

大亞去年第2季因國際銅價走跌，加上美國通膨、俄烏戰爭等環境因素，侵蝕去年獲利，不過今年受惠強韌電網計畫，加上在太能陽的綠能產業有所斬獲，營運轉虧為盈。

大亞今年上半年繳出亮眼成績單，主要是來自首季因轉投資生技股王保瑞及高價科技股穎崴，其兩檔股票大漲，並可換算首季金融評價利益，推升首季獲利，並帶動上半年營運。

大亞指出，電線電纜以國內市場為主，訂單主要來自台電標案、台商回流建廠對低壓線纜需求，目前銷售正常，未來加上可受惠台電強韌電網計畫，今年營運審慎樂觀。

太陽能電廠方面，大亞目前已有62座太陽能電廠，累計掛表共有207MW，開發中容量250MW，今年陸續併網，其中，旗下志光能源所建置的七股漁電共生，則為全台最大120MW漁電共生電廠，第一期容量85MW已掛錶，第二期容量35MW因工程進度延宕，預期延到明年第1季掛表。

大亞指出，大亞集團未來太陽能光電廠總建置容量朝300MW的目標邁進，以1MW一年發電收益580萬-600萬元計算，每年電費收益可達約17億元。

太陽能電廠 台電 生技股

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