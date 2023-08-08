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製造業無薪假難降溫！又有三業者共通報300人 中科有三家實施

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部今日發布最新減班休息統計，製造業現有229家、8,071人放無薪，較上期減少59人。但仍有一家燈具製造通報120多人、一家氣壓變控自動化零組件業通報近百、一家健身器材製造商通報70多人實施無薪假。圖／聯合報系資料照片
勞動部今日發布最新減班休息統計，製造業現有229家、8,071人放無薪，較上期減少59人。但仍有一家燈具製造通報120多人、一家氣壓變控自動化零組件業通報近百、一家健身器材製造商通報70多人實施無薪假。圖／聯合報系資料照片

勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，製造業現有229家、8,071人放無薪，較上期減少59人。但仍有一家燈具製造通報120多人、一家氣壓變控自動化零組件業通報近百、一家健身器材製造商通報70多人實施無薪假。

此外值得注意的是，中部科學園區這期有三家、共247人實施無薪假，較上一期增加一家、39人。據了解，中科新增一家工具機業通報40人無薪假，期間為三個月，月休四天。先前，中科已有二家工具機業者各通報約百人實施無薪假。

勞動部統計指出，目前共有576家、9,855人實施無薪假，較上期減少78家、475人，其中製造業有229家、8,071人，占八成二。這期製造業無薪假家數減少21家、59人。但勞動部官員認為，這是「月底效應」，有部分廠商實施到期，但可能下期還會接續實施。

四大製造業中，仍以金屬機電業5,225人實施無薪假最多，較上期增加3人。資訊電子業則有1,289人、化學工業有997人、民生工業有560人實施無薪假。

官員指出，有一家工具機業、自行車零組件業這期各停止110人、90人實施，但就勞動部了解，這兩家業者還會接續實施無薪假。

金屬機電業中，官員指出，這期還有一間燈具製造廠商因為歐美訂單減少新增實施120多人，為第一次實施無薪假；一家氣壓變控自動化零組件廠商通報近百人實施，這家公司曾於2021年實施無薪假；上述兩家業者預計實施三個月，每月一至八天不等。

民生工業也有一家健身器材製造因訂單減少，通報70人接續實施無薪假，預計接續實施三個月、每月休一至四天。

無薪假 勞動部 製造業 中科

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