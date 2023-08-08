提九大挑戰、六需…工總發表白皮書 理事長苗豐強：盼總統參選人重視

全國工業總會今（8）日發表「2023工總白皮書」，強調台灣目前正面臨九大挑戰，只有務實面對台灣的六需，才能引領產業和社會的永續發展。工總也提出八項行動策略的建議。工總理事長苗豐強表示，總統大選將至，希望總統參選人都能夠重視白皮書內容。

工總今日召開記者會，由理事長苗豐強、監事會召集人潘俊榮，及副理事長詹正田、林明儒、何壽川聯袂主持。這是工總第16次發表白皮書，分就「產業發展」、「能源暨環境政策」、「賦稅暨金融政策」、「勞資關係暨人力資源」、「國際經貿」、「兩岸政策」、「智慧財產權」、「青年政策」八方面，提出44個議題，164項政策建議。

苗豐強表示，台灣作為小型的經濟體且多數能源與黃小玉必須仰賴進口，未來如何面對這些國際經貿與政治的變局，是個艱鉅的挑戰。

工總秘書長陳益民表示，工總綜整產業界意見，咸認台灣正面臨九大挑戰，包括：台灣正加速進入超高齡社會；地緣政治風險籠罩；全球供應鏈在國安、韌性、淨零目標下持續移轉；加入區域經濟整合不易；五缺問題更加嚴重；氣候風險威脅日深；基礎建設落後；教育失衡與學用落差擴大人才空洞化；以及人工智慧技術帶來新挑戰。

為此，2023年工總白皮書以「破浪前行」為主題，從台灣需要主體性的經濟戰略思維出發，提出「台灣六需」的戰略目標和「八項行動策略」，提供政府及社會各界參考。其中六個需要部份，包括：一、需要前瞻務實的經濟戰略，引導產業與社會的永續發展；二、需要長遠切實的教育規劃，培養滿足台灣需求的人才；三、需要友善合時的營商法規，為產業提供創新發展的空間；四、需要和平暢通的國際環境，使產業投資安心、國力穩固；五、需要先進韌性的基礎建設，為產業提供優良的投資環境；六、需要高效廉能的民主政府，推動國家的發展與建設。

在此六需前提下，為了實現台灣經濟發展的六個需要，工總提出了八項行動策略的建議：

一、打造台灣成為區域運籌中心。

二、建立「幼有長、壯有用、老有終」的厚生經濟。

三、恢復兩岸務實交流對話，凝聚大陸政策共識。

四、強化基礎建設，提升台灣的連結力和韌性。

五、協助產業進行數位轉型及淨零轉型，增強產業競爭力。

六、重新檢討國家能源配比政策。

七、優化移民政策，延續台灣的社會活力。

八、善用人工智慧推動產業升級，降低社會衝擊。

今日工總舉行記者會時，有媒體質疑工總近年建言內容重複，似乎是沒有得到政府回應和改善，苗豐強回應，每年國發會針對工總白皮書都會給予詳細回應，去年會員滿意度達66.7%。他說明，勞動部近期對營造業開放移工，但仍是杯水車薪，許多產業依舊面臨缺工、缺人才挑戰，工總不怕重複提問題，會持續反映產業聲音，並和政府部門溝通協調。

苗豐強表示，總統大選將至，希望總統參選人也能夠重視白皮書內容，工總會員達100多萬人，雖然不涉及選舉，但很關心參選人未來如何帶領台灣發展。