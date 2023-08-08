工總白皮書關切人才、缺水缺電議題 國發會回應了

針對工總2023白皮書關切水電穩定供應議題，國發會回應，政府已檢視當前能源政策，以能源轉型為基礎，發展無碳再生能源搭配低碳燃氣發電為主軸，並逐步推動地熱、氫能等新能源利用。另外，經濟部已將海水淡化納入「台灣各區水資源經理基本計畫」，並鼓勵業者使用再生水，確保水源無虞。

至於人才問題，國發會強調已針對人口及移民政策進行整體規劃，從「強化延攬外國專業人才」、「擴大吸引及留用僑外生」以及「研議留用外國中階技術人力」三面向推動各項攬才及留才措施，也獲一定成果。

國發會表示，就水電能源部分，「再生能源發展條例」已於今年6月修正公布，重點包括：配合國際風電技術發展，擴大離岸風電設置範圍可至海域空間；增訂地熱專章，明確地熱開發行政程序。此外，經濟部今年7月公告指定氫燃料為能源，預計今年底建置我國第一座移動式加氫站。在穩定供水部分，水資源建設是國家持續發展之關鍵基礎建設；為落實水資源彈性調度及備援，經濟部已將海水淡化納入「台灣各區水資源經理基本計畫」，並鼓勵業者使用再生水，提出多項優惠措施，如再生水使用量不計徵耗水費等。

在充實人力資源與厚生經濟方面，政府已針對人口及移民政策進行整體規劃，就「強化延攬外國專業人才」、「擴大吸引及留用僑外生」以及「研議留用外國中階技術人力」等3大面向，推動各項攬才及留才措施。透過核發就業金卡、鬆綁工作、簽證及居留規定，優化租稅及社會保證權益，迄今年6月底已發放7,680張就業金卡。又透過擴大生源與鬆綁評點制等誘因，強化僑外生留台工作，至今年5月，副學士以上畢業僑外生留台工作之有效聘僱許可計1.4萬人次。另為解決我國中階技術勞動人不足，勞動部已完成移工留才久用方案，截至今年6月，中階技術工作核准人數達10,703名。

國內人才培育部分，因應我國產業需求，在半導體、人工智慧、智慧製造、循環經濟、金融等五大領域，培育高階科學技術人才，迄今已成立11所研究學院，有效進行重點領域專業人才培育。此外，為減少學用落差，教育部已將職業訓練提前導入校園，自本年起推動大專青年預聘計畫，協助青年畢業即就業；另為縮短技職學用落差，鼓勵技專院校配合業界需求，彈性辦理產學專班，每年彙整各部會核發證照一覽表、公告職能基準對應關聯性，提升人才培育效能。

有關少子女化對策與發展長照部分，政府2018年起推動「我國少子女化對策計畫」並持續優化政策內涵，以落實「0至6歲國家一起養」政策，提升國人生育意願。另為促進醫療產業發展，長期照顧服務法、長期照顧服務機構法人條例等法規已明定，長照機構業得以公司型態設立經營，以廣納各界布建長照服務資源，提升服務量能。