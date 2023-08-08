工總白皮書 苗豐強提六需戰略目標及八項行動策略

全國工業總會今（8）日舉行「2023年工總白皮書」發表記者會，理事長苗豐強表示，台灣產業面臨的九大挑戰，工總今年的白皮書提出「台灣六需」的戰略目標，建議政府打造區域運籌中心、建立厚生經濟、恢復兩岸務實對話、強化基礎建設、協助產業數位淨零轉型、檢討能源配比、優化移民政策、善用人工智慧等八項行動策略。

苗豐強表示，近年來，世界局勢發生巨大變化，從「人與病毒的戰爭」到「人與人的戰爭」，從「全球化」到「區域化」，從「貿易自由化」到「產業在地化」、從「斷鏈」到「供應鏈重組」，這些地緣政治風險與全球化的倒退，意味著人類必須面對更多的挑戰，包括糧食危機、通膨危機、能源危機、資源危機、貧富差距擴大、國家安全等。而台灣作為小型的經濟體且多數能源與黃小玉必須仰賴進口，未來如何面對這些國際經貿與政治的變局，是個艱鉅的挑戰。

為了在新變局中持續發展，工總認為台灣應該要有主體性的經濟戰略，尤其是看到亞太各國正重新站上歷史舞台，成為重要的新興「戰略市場」，如何找到定位，尤其是符合台灣整體產業發展的經濟定位，至關重要。

因此，今年的白皮書中，工總特從產業界的角度，分析台灣產業面臨的九大挑戰，提出「台灣六需」的戰略目標、「八項行動策略」，以及44個議題和164項政策建議。這些建議都是來自於全國產業界、學者專家的寶貴建議，提供政府與社會各界參考並且集思廣益，期望未來政府政策的制定能納入業界的聲音。

台灣六需，簡單說就是台灣需要前瞻務實的經濟戰略，長遠切實的教育規劃、友善合時的營商法規、和平暢通的國際環境、先進韌性的基礎建設、高效廉能的民主政府，來打造厚實經濟的產業政策與福澤民生的國家發展。為此，工總提出的八項行動策略，建議政府從打造區域運籌中心、建立厚生經濟、恢復兩岸務實對話、強化基礎建設、協助產業數位淨零轉型、檢討能源配比、優化移民政策、善用人工智慧等八個面向，帶領台灣「破浪前行」，開創永續發展的新航路。