職場爸爸身扛五重擔 經濟壓力逾六成奪冠

根據1111人力銀行今（8）日發布的最新調查發現，上班族父親最大壓力源是來自於經濟壓力62.1%、工作壓力58.9%、購屋壓力25.2%、配偶壓力22.1%，以及育兒壓力20.4%。

主計總處公布6月消費者物價指數（CPI）的年增率為1.75%，23個月以來首度跌破2%，通膨壓力可望逐漸緩解，但是多數上班族幾乎無感，調查顯示，職場爸爸認為夫妻合計的家庭總收入至少要10萬2,131元才養得起小孩。在家庭開銷分配方面，爸爸支付大部分占50.5%，其次是按雙方薪水比例共同分攤20.2%、全由爸爸支付15.7%、AA制/平均分攤10.5%、媽媽支付大部分2.1%以及全由媽媽支付1%。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，隨著教育的普及以及行業型態的轉變，推升女性進入職場比例走揚，我國女性參與率自2012年起突破五成，雖然有逾半數女性具有經濟能力，但絕大多數的職場爸爸仍視養家為己任，調查顯示有高達66.2%男性是家中主要經濟來源，僅三成是由雙方共同負擔，顯示社會各界積極倡議男女平權，但在傳統觀念裡，男性仍被賦予養家重任。

調查指出，有15.7%職場爸爸自評目前身心俱疲，而壓力很大幾乎吃不消也高達21.2%，有52.6%坦言有壓力但還過得去，僅8.4%感到有一點壓力以及2.1%幾乎沒壓力。身為父親最大的煩惱包括通貨膨脹生活費吃緊52.6%、子女教育費昂貴30.5%、雙薪家庭缺乏人手照顧孩子28.4%、工作太忙沒時間陪伴孩子26.7%以及房貸壓力吃緊24.2%。

調查顯示職場爸爸平均月收入為65,973元，距離雙薪育兒門檻10萬元有段明顯差距，因此有25.3%受訪爸爸有兼差工作，意即每四位當中就有一位職場爸爸，必須仰賴兼差來開源，最多人選擇的工作依序是電商人員、Uber/計程車、外送/快遞、文案寫手以及超商人員，平均每月可多出12,667元。

陳尹柔表示，為了增加生育率，從中央政府到民間企業，無不積極催生，台北市更從今年4月起提高生育獎勵政策，第一胎翻倍至4萬元，盼提高市民生育意願。而本次調查也發現，陪產假34.7%、育兒津貼33.9%、生育獎勵金28.4%、陪產檢假25.2%以及家庭照顧假18.8%，都是職場爸爸眼中最受用的育兒措施，「給假」和「給錢」同樣重要。