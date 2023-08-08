看好銅價未來走勢 礦業開發商擴大投資銅礦開發計畫

受到中國大陸經濟數據不加及國務院經濟政策激勵的影響，上周銅價呈現大幅震盪整理的走勢，不過，銅價整體仍維持在每磅3.85美元之上且守穩下方的季線支撐價位。受到洪水災害侵襲的影響，中國7月因自然災害造成的直接經濟損失飆升至57.4億美元，超過1月至6月的總和，截至上周三為止在河北省已有超過120萬人被疏散，市場預期此次災害將嚴重影響中國的工業生產活動。

此外，智利銅業理事會（Cochilco）發佈報告表示，截至上周末為止，三大金屬交易所的精煉銅總庫存增加3.6%，達到6,000噸，不過與2022年底相比，2023年的銅庫存仍下降10%。而該機構最近也將2023年銅的預估平均價格調整至每磅3.85美元。

街口投信表示值得留意的是，由於再生能源以及電動車產業持續蓬勃發展，礦業開發商 Sagittarius Mines Inc.（人馬座礦業公司）看好銅價未來的走勢，積極擴大銅礦開採投資計畫，該公司表示菲律賓最大的採礦計畫－棉蘭老島坦帕坎銅金礦投資計畫最快可能會在2026年的最後一個季度開始商業營運。該公司表示坦帕坎礦床的使用壽命將超過40年，據信是世界上最大的銅礦床之一，估計將蘊藏1,500萬噸的銅。