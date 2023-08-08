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房貸補貼核定35萬戶 7萬多戶駁回

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

內政部長林右昌昨天表示，中產以下自用住宅貸款戶支持專案第二期合格戶約十萬戶，目前累計核定超過卅五萬戶。這次核定戶三萬元支持金，八月十日由金融機構陸續撥款，民眾即日起可線上申請網站查詢，或自行下載核定函。至於七萬多戶不合格案件，近期將透過中華郵政寄發駁回函。

林右昌表示，目前申請案經勾稽查核，約有七萬三千戶不合格戶，不合格原因以無購置住宅貸款（或非屬購置住宅貸款）最多，約占七成，分析可能的原因，包括規定基準日二月廿八日前貸款已結清、無貸款，或屬於理財型房貸及周轉金貸款等，非屬於購置住宅貸款；其次為原始核貸金額逾台北市住宅八五○萬元、其他直轄市、縣市住宅七百萬元，共二萬二一二三戶。中產以下支持專案申請至今，件數逾六十三萬，已有四十二萬件完成審查。

林右昌 理財 中華郵政

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