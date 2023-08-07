華星光營收／7月2.76億元、年增174.46% 業績4連漲創歷史新高

通訊設備大廠華星光（4979）今（7）日公布7月營收達2.76億元，年增174.46%、月增11.4%，累計前7月合併營收13.41億元，年增123.6%，單月營收及7個月合併營收表現，同創歷史新高紀錄，截至目前就月營收表現來說，已繳出4連漲的佳績；對此，法人看好旗下資料中心、美國寬頻基建政策驅動營運持續走升，進一步帶動下半年營收表現大增。

據了解，華星光受惠近期5G傳輸以及數據中心趨勢等熱潮以及美政府寬頻基建政策終於拍板等利多加持，股價回檔後又重新上攻，今以143元開出後，一度拉上漲停板，股價來到153元、上漲13.5元、漲幅達9.67%，終場漲勢微幅收斂，股價收在151元、上漲11.5元、漲幅8.24%，相當吸睛。

華星光主要業務為電子零組件製造業及電子材料批發業等，旗下有兩大應用，第一是電信建設，不管是光纖到府或手機上網，基地台連接後端光纖或服務供應商都透過光網路都囊括在內。第二大產品為資料中心應用，公司希望可以打進資料中心供應鏈，並在未來在資料中心布局可再做到更大。近期大立推動5G傳輸以及數據中心應用，未來開發重點為400G以上應用70mW CW LD以及先進封裝技術，有望帶來更多營收挹注。

此外，美國政府為打造高速網路，擬提撥百億美元的預算補助產業發展，而台鏈光通訊族群包括華星光在內等數家大廠，因佈局時間較早，在市場名聲及合作範圍頗具優勢，因此有望受惠，備受市場投資人關注。以籌碼面來看，華星光今（7）日獲三大法人買超1,136張，其中外資買超93張、投信賣超156張、自營商買超1199張；華星光8月9日將發放現金股利，每股配發0.06元，投資人可留意帳戶餘額。