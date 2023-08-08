電價漲不漲 選後熱議題

台電到今（2023）年底預計累虧近4,000億元，經濟部預訂9月召開電價費率審議會，決定今年10月之後電價，台電初步估算，若要完全反映國際燃料價格成本，平均每度電價至少要漲到4.1元，亦即每度電價有調升1元空間，至於電價會不會漲？何時調漲？要漲多少？外界預期，明年選後，調升電價議題將再浮出檯面。

根據台電公布資訊，因目前國際燃料成本屬高檔，尚未回到俄烏戰爭之前水準，今年6月底台電自發燃煤成本每度3.80元，自發燃氣成本則為3.70，此尚未涵蓋其他成本。台電資料顯示，今年4月一波調升電價後，國內平均電價為3.12元，若要完全反映國際燃料價格成本，平均每度電價至少要上漲到4.1元，亦即每度電價有調升1元空間，才能打平。這也凸顯出台電是賠錢方式發電、售電，台電巨額虧損就是對電價補貼的後果。

經濟部預訂9月召開電價費率審議會，行政院長陳建仁已搶先宣布10月「電價不會漲」；加上政院明年挹注台電1,000億元，力道不足，台電虧損持續滾下去，明年4月電價面臨調升壓力。