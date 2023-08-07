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新北26%未登記工廠沒申請 經發局祭媒合、租金補助誘因

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市轄內約有5400間為未登記工廠，有3978家申請納管，今年3月底前共3225家提送改善計畫。本報資料照片
新北市轄內約有5400間為未登記工廠，有3978家申請納管，今年3月底前共3225家提送改善計畫。本報資料照片

新北市轄內約有5400間為未登記工廠，有3978家申請納管，今年3月底前共3225家提送改善計畫。不過部分業者考量合法區域租金較高，或打算結束營業，有1422家、占26%業者並未提出申請。經發局說，將持續提供資金、廠房土地等媒合，若工廠遷移至合法區域將祭出為期為2年、最高48萬元的租金補助。

經濟部從2010年起，陸續提供3次違章工廠合法化機會，並以去年3月19日為限，要求未登記工廠申請納管。新北市約5400間未登記工廠，有3978家申請納管，經審查符合申請條件資格3287家，並有3225家提送改善計畫，仍有1422家未申請納管。

議員黃淑君說，新北2020年曾提供未登記工廠轉為特定工廠登記，讓工廠可再使用20年，但市府態度是朝向不再設立工廠，因此容許值逐步變嚴，包括用電量、用地範圍等，特登可說是末日條款，且業者也需要繳納管金、添購符合規定的設備等，讓部分業者考量不敷成本不申請特登，但這些業者恐面臨開罰。

另外，蘆南、蘆北與浮洲地區因都市計畫發展，除產專區外，皆劃為不宜設立工廠登記範圍，工廠都要被拆除，因此這些區域的未登記工廠都在等區段徵收，也不會積極申請納管。

黃淑君認為，經發局應積極輔導產業轉型、營運，讓產業區分更細緻化，而非一昧抵制工廠，讓產業沒落。比是清洗醫院內床單、毛巾的工廠，後續汙水處理交由另一個產業，能進一步帶動其他產業發展。

申請納管並通過的立穩實業，家裡3代皆從事修補漁船，第三代李姓負責人說，過去因不了解納管申請流程、擔心納管後需繳交補償金，直到2年前申請，並在經發局用心輔導下通過，就地合法。李姓負責人說，申請納管最主要原因，是希望能引進合法移工，因修船業勞動力大、技術門檻高，人力凋零，但北海岸一帶的漁民還是有需求。

經發局說，為加速補正未登記工廠改善計畫的速度，今年擴大中小企業輔導團服務對象，將未登記工廠納入輔導項目，全力協助業者轉型合法，為加速改善計畫審核，預計辦理14場說明會，盼透過手把手的教學，提升業者改善計畫的通過率。

未登記工廠改善計畫經市府核定後，輔導團隊會根據工廠的建物、產業特性、地理區位等需求，給予符合消防安全、建物安全、廢污水處理與排放、水土保持等建議，並協助業者爭取經濟部「納管工廠低碳及智慧化基礎轉型個案補助」，最高可獲150萬元補助經費。

此外，針對無法申請特定工廠的業者，也提供補助計畫，只要搬遷至合法用地申請合法工廠登記，可獲得為期為2年、最高48萬元的租金補助，鼓勵業者根留新北。

租金 經濟部

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