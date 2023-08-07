碳權交易所上市、企業面臨碳焦慮 台經院：需系統性輔導

國際上落實碳關稅、綠電量能不足與碳交易制度上路，企業減碳的壓力愈來愈大！產經建研社理事長洪奇昌7日舉辦淨零公聽會表示，台灣碳交易所7日上市，各企業為了減碳，都出現「碳焦慮」。台經院院長吳中書呼籲，台灣中小企業涉及範圍廣泛，相關部會應針對不同產業，進行更有系統的輔導機制。

企業減碳三大難關

洪奇昌表示，各國持續落實「淨零轉型」的目標，其中全球也透過碳權、碳稅與碳交易等方式，透過市場協助企業落實低碳生產，並指出企業淨零轉型的三大難關：

一、「國際碳關稅與供應力」，歐盟1月已通過《碳邊界調整機制》（CBAM），預計2026年正式實施，初期鎖定鋼鐵、水泥與化肥等高碳排產品，其中如螺絲、螺帽等「金屬扣件」也納入關稅規範，而台灣扣件業產值超過2千億，歐盟市場就佔了25%，但業者只剩2年多的時間能夠轉型。

二、「減碳需要政府資源協力」，台灣企業淨零轉型會先從碳盤查開始，並規劃碳減量的目標，最後用碳權抵換與碳交易的制度，達成企業減碳的目標。但是減碳的管理顧問業者品質不一、綠電量能不足，沒財力的小企業恐搶不到資源，或者是花錢走了冤枉路。

三、「碳交易制度引發社會疑慮」，台灣碳權交易所7日正式上路，但申請碳權程序繁瑣，碳定價尚未確定，導致企業無所適從，所以政府制定法律時，可以採用「先鬆再緊」的方式，先解決企業接軌國際的需求，再要求落實具體減碳標準。

注意碳洩露的陷阱

台經院院長吳中書指出，雖然經濟部、環保署很積極協助節能減碳，但台灣中小企業眾多，涉及領域也不少，但其他政府部門配合上仍有待加強。他呼籲，政府應更有系統規劃，根據產業不同，相關部會也應向產業傳遞更多資訊，以進行更有效的輔導。

他也說，歐盟最早落實碳交易的相關制度，但卻出現「碳洩露」的狀況，意味著「國家採用較嚴格的氣候政策而減少排放量，導致另一個國家的溫室氣體排放量增加的情況」。吳中書指出，台灣是製造業的大國，要特別注意碳洩露的狀況，也要研擬出更嚴謹的管理與監管制度。

經濟部：跨部門協助

對此，經濟部中小企業處官員代表指出，台灣有160萬家中小企業，還有成長的趨勢，協助這些企業轉型是龐大的工作，包括環保署，工業局與商業司等部會，傾各部門之力，協助緩解企業的「碳焦慮」。她說，會盤整第一波受到衝擊的產業，進行多場說明會，也有祭出許多轉型補助。

鋼鐵公會總幹事沈錦全表示，討論企業淨零轉型時，常常談到「以大帶小」、「產業聯盟」等工作時，盼企業上游能去輔導中下游。然而，一旦涉及到更多範圍，大企業也很難全面照顧下游的企業，如中小企業對法規、融資的認識不足；同時，政府面對前沿技術的研發仍不足，科技恐難與其他國家望其項背。

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