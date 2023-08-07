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20年美債 00931B ETF 上市 發行價15元讓小資族輕鬆參與

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
美國長天期公債ETF每股價格排序
美國長天期公債ETF每股價格排序

就是今天！在募集期就獲得萬人搶購、84億資金的統一美債20年ETF（00931B）今(7)日正式掛牌，加入美債ETF大戰。這檔基金是首檔為小資族量身打造的美國長天期公債ETF，三大暖心設計精準解決小資族痛點，包括同類型ETF中最低發行價、唯一一檔具收益平準金機制、同等規模下最低經管費。

目前市面上美國長天期公債ETF共有九檔，截至8月4日，每股價格多在26至54元之間，等於每張至少需要2萬6千元才能入手，最高甚至一張需要投資超過5萬元。但新上市的00931B，發行價只需15元，換算成一張也只需要1萬5千元就能擁有。相較於同類型ETF，投資人用同樣的價格，幾乎就可以買進兩倍單位數的00931B。即便是小資族，也能用小額資金輕鬆參與美債行情。

去年受到聯準會密集升息影響，美國公債價格大幅下跌。以00931B追蹤的彭博20年期(以上)美國公債指數為例，目前指數點位已跌破三十年以來平均值的兩倍標準差。統一美債20年ETF（00931B）基金經理人許雅惠表示，目前美國公債價格出現嚴重超跌，按照歷史經驗，美債價格通常會在聯準會升息尾聲落底回升，投資人可以趁機進場布局，參與後市美債價格反彈行情。

美國公債 ETF

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