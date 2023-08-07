碳交所董座林修銘：將積極鏈結證交所與碳交所 推動企業永續

臺灣碳權交易所今（7）日舉行開幕揭牌典禮，身兼證交所與碳交所董事長的林修銘宣示，未來將積極鏈結兩者合作，共同推動企業永續，加速形成低碳新興產業聚落，以發揮綜效，為我國邁向2050淨零轉型目標做出貢獻。

林修銘指出，全球近年來對氣候變遷的議題越來越關注，各國相繼宣示淨零排放承諾，我國也在今年2月15日公布「氣候變遷因應法」，將2050年淨零排放目標正式入法，顯示積極應對氣候變遷決心。

他進一步表示，臺灣企業在全球半導體、資通信、紡織和金屬等產業皆具有舉足輕重的地位，未來面對國際碳關稅的逐步實施，蘋果、谷歌等國際大廠對於供應鏈減碳的要求，以及企業自身的碳中和需求，對於國家及企業來說，勢必將面臨更多壓力與挑戰。

為支持碳定價的有效運作，在蔡總統、行政院、國發會、經濟部、金管會及環保署的積極促成下，由臺灣證券交易所與行政院國家發展基金共同出資，臺灣碳權交易所應運而生。

林修銘解釋，碳交所依各碳權性質及對象不同，分為三大交易板塊，屬於國內碳權交易的部分，分為自願減量額度交易及增量抵換交易二類，滿足企業抵減碳費、實現碳中和及因應環評抵換等需求

另外，推出國外碳權交易板塊，攜手具公信力的國際認證機構，提供高品質的國際碳權買賣支援。

同時，碳權交易所將為企業提供碳諮詢及教育訓練，培育專業人才，完善基礎設施。

未來，碳交所也會積極參與國際組織及活動，介紹我國減碳相關制度及具體作為，使臺灣與國際接軌，並為我國未來淨零轉型鋪路。