在野質疑財政紀律…挨批債留曾孫 財部上火線

蔡政府執政期間的政府財政狀況近來成為在野黨主攻議題，儘管總統蔡英文表示沒有債留子孫，但前副總統呂秀蓮昨天說，執政者應該被監督跟檢視，何不由行政院長、財政部長舉行記者會，坦然說明各界的質疑，這樣誤導民眾不好。

財政部今天上午將由政務次長阮清華舉行記者會，說明政府財政與舉債相關議題。

新北市長侯友宜昨天質疑蔡政府將特別預算常態化，而且舉債比國民黨政府的時候還多，這是不爭的事實。他說，「最重要的妳把整個財政紀律都破壞掉了，債留子孫，不是只有這樣，我看債留曾孫，下一代都要背債」，所以財政紀律很重要，這些問題大家都很清楚。

而民眾黨昨天舉辦創黨四周年黨慶，民眾黨總統參選人柯文哲批評蔡總統，三年前稱中央政府編列預算達到收支平衡，政府公然說謊，政府稱要成立打詐國家隊，結果現在成了國家詐騙隊；蔡政府把特別預算常態化，執政七年來將近兩兆元，比扁馬政府還多出兩倍，負債將近六兆元，債留子孫。

針對在野黨的批評，財政部昨回應，政府支出均依預算法等規定循法定程序辦理，並於立法院審議通過後才執行，且須受審計機關審核監督。

此外，隨經濟自然成長，我國債務未償餘額雖增加，債務比率仍控管於適度範圍，仍具財政韌性以支應緊急重大政事所需。

呂秀蓮昨天舉行台灣和平親善之旅返台記者會，她在會後受訪時表示，對於今後的從政人員，理財能力是很重要的要求，大家過去都有所忽略，不管是中央或地方的行政主管，以後應該先公布財政狀況，任期結束的時候再公布一次，選民能夠清楚知道花了多少錢、做了多少事，這件事情過去從來都沒有做過。

她還說，特別預算如果常態化，絕對會影響財政紀律，政府最終要好好說明，因為大家都是一知半解；在野黨一定要嚴厲地監督執政黨，蔡政府逐筆重大的支出，相關主管應該向全民說明，與其責備個人，不如建立制度。