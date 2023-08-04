營造業申請移工4天破萬人 9月底公告核配情形

內政部營建署今（4）日表示，營造業申請引進移工雇主資格認定自8月1日受理申請，截至今天17時已受理425件，約1萬400人的移工申請需求，實際核配情形預計9月底公告。

營造業缺工頻傳，內政部日前發布「營造工作申請引進移工之雇主資格認定作業要點」，8月起有條件定額開放營造業者申請移工，首波開放8,000個名額，將視申請情況增加至1.5萬名，預估約有1900家營造業者可受惠。

內政部長林右昌表示，為保障國人就業權益，本方案是有條件且定額開放營造業移工，有意提出移工引進申請的綜合營造業、專業營造業及土木包工業，須符合三年內平均每年承攬工程達法定資本額十倍，且申請時須承攬在建工程，同時聘僱一定人數的本國勞工，才能提出雇主資格認定的申請。

林右昌表示，經勞動部同意本方案15,000個名額，本次首波開放8,000個名額供業者申請。8月就所提出的申請案件進行資格審查，將在9月就符合資格者進行移工額度分配審查。取得雇主資格認定之業者須再向勞動部辦理本國勞工求才登記後，方可進行移工招募事宜。後續將視8月符合資格業者申請移工人數及受理狀況，適時向勞動部提出第二波放寬7,000名額度的申請。

此外，營建署檢視近期受理案件，發現業者對於承攬業績認定、勞保聘僱本國勞工人數及申請移工人數計算，較常出現填寫錯誤，營建署再次提醒務必核對資料並檢視是否符合申請資格後再以「郵寄」或「現場送件」，可減少補件往來時間，加速審查作業，相關申請要點規定、申請表單及填寫範例及Q&A，都可至營建署官網瀏覽下載，若仍有其他疑義，請於每週一至五早上8時30分至下午5時30分撥打專線（049）2316035進行洽詢。