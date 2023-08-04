視訊美副貿易代表 鄧振中：已表達「盼能盡快展開下階段談判」

行政院政務委員鄧振中今（4）日上午與美國副貿易代表畢昂奇進行視訊會議，鄧振中表示，今日在會中有向美方提及，希望能見快展開下階段的實體談判會議，美方則回應還需要跟內部進行討論後才能確定日期，接下來也會交由台北駐美代表處去跟美國貿易局敲定時間。

台美21世紀貿易倡議自去年6月啟動後，緊接展開一連串的談判，最終在今年6月1日簽署首批協定，當時在美國在台協會（AIT）華府總部簽署。並由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表簽署，鄧振中、畢昂奇及AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。

簽署首批協定過後，下階段主要會先聚焦在環保、勞工、農業等三項議題。鄧振中指出，這三項議題預計會同時展開談判，目前相關單位都已經在著手準備，且這次談及的範圍也相對較大，預估談判團隊的規模會比上次更大、來得更多人；特別是環保、勞工跟農業這三項議題對台美而言都相當重要。

對於今天的會議內容，鄧振中表示，今天視訊會議屬於例行性的會議，基本上雙方都會不定期開會討論，主要就是交流雙方新進度。他透露，這次開會主要是想把我方立法院已經無異議通過台美21世紀貿易倡議首批協定這項好消息告訴對方，並且跟美方強調，我方在立法院審查時立委們的想法與支持。

鄧振中也說，在今天的會議上，也有向美方表達，希望能盡快啟動下一階段的實體談判會議時間，會中美方雖沒有給出正面回應，不過也說會把這項事情轉達給內部，並由內部進行討論後才能敲定好時間。鄧也說，接下來就會由駐美代表處去向美國貿易局敲定時間。

經貿辦補充，此次會議主要是瞭解美方國會通過法案後的相關進展，特別是雙方準備執行首批協定的進度；雙方並就未來要談判的問題初步交換意見。雙方皆同意首批協定將儘速、確實被履行，另外，有關下階段談判，時間尚未確定，但有共識將盡快舉行。