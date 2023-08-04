快訊

這樣大便要小心！50歲男「1習慣」持續30年 檢查竟已大腸癌3期

成都世大運／再傳捷報！打破高懸22年的全國紀錄 彭名揚400欄摘金

T1聯盟／才剛獲選簽約…簡賀宇疑涉暴力案 台新：終止合作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

視訊美副貿易代表 鄧振中：已表達「盼能盡快展開下階段談判」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院政務委員鄧振中。 聯合報系資料照片
行政院政務委員鄧振中。 聯合報系資料照片

行政院政務委員鄧振中今（4）日上午與美國副貿易代表畢昂奇進行視訊會議，鄧振中表示，今日在會中有向美方提及，希望能見快展開下階段的實體談判會議，美方則回應還需要跟內部進行討論後才能確定日期，接下來也會交由台北駐美代表處去跟美國貿易局敲定時間。

台美21世紀貿易倡議自去年6月啟動後，緊接展開一連串的談判，最終在今年6月1日簽署首批協定，當時在美國在台協會（AIT）華府總部簽署。並由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表簽署，鄧振中、畢昂奇及AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。

簽署首批協定過後，下階段主要會先聚焦在環保、勞工、農業等三項議題。鄧振中指出，這三項議題預計會同時展開談判，目前相關單位都已經在著手準備，且這次談及的範圍也相對較大，預估談判團隊的規模會比上次更大、來得更多人；特別是環保、勞工跟農業這三項議題對台美而言都相當重要。

對於今天的會議內容，鄧振中表示，今天視訊會議屬於例行性的會議，基本上雙方都會不定期開會討論，主要就是交流雙方新進度。他透露，這次開會主要是想把我方立法院已經無異議通過台美21世紀貿易倡議首批協定這項好消息告訴對方，並且跟美方強調，我方在立法院審查時立委們的想法與支持。

鄧振中也說，在今天的會議上，也有向美方表達，希望能盡快啟動下一階段的實體談判會議時間，會中美方雖沒有給出正面回應，不過也說會把這項事情轉達給內部，並由內部進行討論後才能敲定好時間。鄧也說，接下來就會由駐美代表處去向美國貿易局敲定時間。

經貿辦補充，此次會議主要是瞭解美方國會通過法案後的相關進展，特別是雙方準備執行首批協定的進度；雙方並就未來要談判的問題初步交換意見。雙方皆同意首批協定將儘速、確實被履行，另外，有關下階段談判，時間尚未確定，但有共識將盡快舉行。

鄧振中 美國在台協會 農業

延伸閱讀

促貿易談判進展 美副貿易代表畢昂奇3日將會鄧振中

鄧振中：重啟服貿不妥當也不需要 好處不大壞處很大

台美貿易倡議具示範效果 鄧振中：重要國家有意參考

台灣加入CPTPP機會很大 鄧振中要柯文哲「不要洩氣」

相關新聞

談台積電美國、高雄設廠 王美花這樣說

關於台積電（2330）海外設廠，經濟部長王美花今（4）日表示，美國亞利桑那州廠的進度確實會慢一年，因為先進的機械設備裝機...

視訊美副貿易代表 鄧振中：已表達「盼能盡快展開下階段談判」

行政院政務委員鄧振中今（4）日上午與美國副貿易代表畢昂奇進行視訊會議，鄧振中表示，今日在會中有向美方提及，希望能見快展開...

3大財經智庫院長白話分析「台美21世紀貿易倡議」

國內3大財經智庫攜手的政策溝通平台「財經三合院」，於今（4）日發布由台灣金融研訓院院長黃崇哲、中華經濟研究院院長葉俊顯與...

網路詐騙防不勝防 Google自訂廣告主題就能防詐？

網路廣告詐騙多，民眾不勝其擾。不少民眾往往是看了廣告後點擊被騙，Google今年特地推出「廣告資訊公開中心」，讓使用者能夠掌握廣告商資訊，民眾更可藉由「我的廣告中心」功能，調整廣告偏好設定，想看什麼廣告、就看什麼廣告，不僅更貼近民眾需求，也降低被詐騙的機會。

審計部：租屋黑市現象 致中央地方租金補貼執行率低

審計部指出，台灣租屋黑市現象，導致中央及地方雖積極推動租金補貼，卻無法發揮政策效益，以111年度為例，內政部300億元租...

比「保2」更重要的是？王美花：當國際復甦看誰跑得快

上半年外銷訂單衰退二成、13年來最慘，今年GDP能否「保2」？經濟部長王美花今（4）日表示，「要很努力」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦