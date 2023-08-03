快訊

不斷更新／卡努風雨增強 ！高雄「5行政區」明停班課 各縣市颱風假一覽

開鍘了！屏縣動防所男公務員涉性騷 縣府記大過降調處分

成都世大運／不敵跆拳道世錦賽金牌 蘇柏亞奪銀、2連霸夢碎

元大寶華發布經濟情勢 台灣經濟前景仍不明朗

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為基隆港。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
圖為基隆港。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

元大寶華發布每周經濟速覽與簡評指出，台灣經濟因零售、餐飲營業額高速成長，落後反應景氣變化的失業率續低，同時指標加速上升，GDP也重返成長，但工業依然明顯減產，景氣續亮藍燈、領先指標持續下滑，整體經濟內暖外冷，前景仍不明朗。

此外，元大寶華還指出，本周重要財經事件包括：日本銀行政策突襲，將以靈活的殖利率曲線控制操作驅動貨幣政策漸進轉向，以及中國大陸存量房貸利率下調與否引發關注，「認房不認貸」及「落實降低首套首付 比例」將提升剛性和改善性住房需求。

美國經濟部分，聯準會如預期升息1碼，而美國經濟擴張加快，使9月升息機率提高，第2季GDP年化季增率 2.4%優於預期，庫存去化告終、設備投資好轉。耐久財訂單也顯示，疫後電子業可望走出低迷、緩步回升。

大宗商品方面，則因基本面緊縮格局及市場風險偏好挹注油價上行動能，行情技術性回調壓力增強，預期短線油價偏強震盪，升息週期步入尾聲，黃金下行壓力減輕，避險需求降溫，預期短線金價維持盤整，銅現貨支撐偏弱，需求前景增強，中國大陸經濟不確定性仍高，預期短線銅價區間震盪。

利率方面，雖然目前美國10年期公債殖利率再次來到4.00%附近，有利債券配置不足的投資人買進。但此時不宜超配長天期債券，只因萬一聯準會升息真的來到尾聲，導致終點利率不足以壓制通膨回到2%目標，將不利美債實質收益率及長期投資價值。

匯率部分，元大寶華指出，美國7月非農就業數據表現仍具韌性，強化聯準會持續升息選項下，美元指數將呈現中性偏強、非美貨幣則中性偏弱。而人民幣受中央政治局釋出匯率預期管理信號影響，轉呈中性。

美國經濟 升息

延伸閱讀

證券商申報緯創違約交割 金額高達4,865萬元

聯準會再升息一碼 22年來最高抗通膨

元大壽獲永續行動獎肯定

最牛一輪／康舒帶勁 元大2C喊衝

相關新聞

檢批NCC重罰台灣之星意在卸責 NCC：行政調查有其限制

國家通訊傳播委員會（NCC）昨天決議重罰台灣之星1600萬元，但有檢察官批評NCC將責任推給業者，對前端主管機關自身把關...

惠譽降美債信評等 分析師：美國預算赤字升高難解決

國際信評機構惠譽（Fitch）1日以財政惡化為由，無預警調降美國的AAA頂級主權債信評等至AA+，資深分析師連乾文認為惠...

颱風假不是假期！扣薪、改居家上班都不違法 工資怎麼算？QA一次看

上周杜蘇芮颱風襲台，台南、高雄連停班課兩天，有民眾表示因為颱風假被扣薪水2千元，讓她覺得好虧。事實上，颱風假勞工不出勤，...

綠能行不行／台電賣一度電賠一度 風光發電上半年虧損直逼去年一整年

今年6月中旬，台電召開2023年董事會，宣布今年台電虧損恐仍將超過1500億元，但至今年6月為止，虧損已經超過1200億元。去年台電大虧超過2000億元，蔡政府表示是因為俄烏戰爭導致全球能源價格上漲，不過今年以來，包括天然氣、煤價都相繼回到俄烏戰爭前水準，何以仍有鉅額虧損？從台電公布的數據來看，台電已是「賣一度電虧一度電」，雖然天然氣、燃煤發電仍是賠錢主因，但風電、光電的虧損幅度也很驚人，僅今年上半年，就幾乎快追上去年一整年的虧損。

印度經濟成長快 「雙因素提升」投資吸引力超越中國大陸

昨（2）日國際信評機構惠譽（Fitch）將美國信評從AAA調降至AA+，導致全球最大經濟體喪失頂級債信評級。資深分析師連...

陳冲：金磚國家意在發洩 去美元化非一蹴可幾

新世代金融基金會董事長陳冲今日指出，即將到來的8月22日金磚國家峰會，從未如此吸引舉世的目光，不僅是因為本屆報名參加的國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦