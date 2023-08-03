元大寶華發布經濟情勢 台灣經濟前景仍不明朗

元大寶華發布每周經濟速覽與簡評指出，台灣經濟因零售、餐飲營業額高速成長，落後反應景氣變化的失業率續低，同時指標加速上升，GDP也重返成長，但工業依然明顯減產，景氣續亮藍燈、領先指標持續下滑，整體經濟內暖外冷，前景仍不明朗。

此外，元大寶華還指出，本周重要財經事件包括：日本銀行政策突襲，將以靈活的殖利率曲線控制操作驅動貨幣政策漸進轉向，以及中國大陸存量房貸利率下調與否引發關注，「認房不認貸」及「落實降低首套首付 比例」將提升剛性和改善性住房需求。

在美國經濟部分，聯準會如預期升息1碼，而美國經濟擴張加快，使9月升息機率提高，第2季GDP年化季增率 2.4%優於預期，庫存去化告終、設備投資好轉。耐久財訂單也顯示，疫後電子業可望走出低迷、緩步回升。

大宗商品方面，則因基本面緊縮格局及市場風險偏好挹注油價上行動能，行情技術性回調壓力增強，預期短線油價偏強震盪，升息週期步入尾聲，黃金下行壓力減輕，避險需求降溫，預期短線金價維持盤整，銅現貨支撐偏弱，需求前景增強，中國大陸經濟不確定性仍高，預期短線銅價區間震盪。

利率方面，雖然目前美國10年期公債殖利率再次來到4.00%附近，有利債券配置不足的投資人買進。但此時不宜超配長天期債券，只因萬一聯準會升息真的來到尾聲，導致終點利率不足以壓制通膨回到2%目標，將不利美債實質收益率及長期投資價值。

匯率部分，元大寶華指出，美國7月非農就業數據表現仍具韌性，強化聯準會持續升息選項下，美元指數將呈現中性偏強、非美貨幣則中性偏弱。而人民幣受中央政治局釋出匯率預期管理信號影響，轉呈中性。