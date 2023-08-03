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颱風假不是假期！扣薪、改居家上班都不違法 工資怎麼算？QA一次看

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
北北基受到中颱「卡努」影響今天放颱風假，趁著白天雨勢仍小，信義商圈也出現逛街民眾。記者曾學仁／攝影
北北基受到中颱「卡努」影響今天放颱風假，趁著白天雨勢仍小，信義商圈也出現逛街民眾。記者曾學仁／攝影

上周杜蘇芮颱風襲台，台南、高雄連停班課兩天，有民眾表示因為颱風假被扣薪水2千元，讓她覺得好虧。事實上，颱風假勞工不出勤，勞動部希望雇主「宜」不扣發工資，但雇主真要扣薪，根據勞動部規定，並不違法。

此外，如果遇到颱風假，雇主要求勞工改居家上班，也不違法，但雇主要照給工資。簡單講，居家工作者沒有颱風假這件事，應照常提供勞務，雇主照給工資。

一遇到放颱風假，民眾都樂不可支，以為可以真的放一天假在家追劇、或外出看電影，但實際上跟勞工預期有落差。本報整理放颱風假常遇到的情境QA，供勞工參考：

Q：颱風假老闆要求我到公司上班合理嗎？可拒絕嗎？

A：「颱風假不是假期」，104人力銀行解釋，企業是可以要求員工照常上班的，不過員工安全上若有疑慮，有退避權選擇不上班。若上下班路程，不幸因颱風被路樹砸傷摔車，可向公司申請職災，但若是交通工具或是物品損壞，不在理賠範圍。

勞動部則表示，颱風來襲時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報停止上班，勞工基本安全考量因而未出勤者，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

Q：颱風假老闆可以要求我在家上班？

A：104人力銀行指出，颱風假目的是保障員工避免出勤有安全上的疑慮，企業在颱風日當天仍有給予薪水，是可以要求員工在家上班的。亦即勞工要提供勞務，雇主薪資要照給。

Q：颱風假不給薪合理嗎？出勤上班有加班費嗎？

A：104人力銀行表示，颱風天員工未上班，因為沒有提供勞務，企業可以不支薪，但多數企業會選擇支薪。若是颱風假企業仍要求員工出勤，因颱風假為一般上班日非假期，企業不需另給加班費，除非遇到休息日、國定假日，才需要另外支付加班費。

勞工若放颱風假，勞動部希望企業「宜」不扣薪；但實務上，雇主扣發薪資亦不違規。

Q：颱風假居家上班可以請補休嗎？

A：104人力銀行表示，颱風假非一般假勤，主要目的為保障員工出勤時的安全，居家上班者遇到颱風假，均視為一般上班日，不另外補休。

Q：居家上班遇到颱風假，有照顧家庭需求可以休颱風假嗎？

A：104人力銀行指出，居家上班者出勤不受颱風影響因此無颱風假，若員工颱風假當天有照顧小孩的需求，可向公司申請家庭照顧假，公司不得拒絕但無薪。有些公司提供有薪或半薪家庭照顧假。

颱風假 加班費 人力銀行

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